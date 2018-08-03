〈蘋果市值破兆〉10年來蘋果股價增值逾9倍 分析師：該小心市值最大的公司

雖然說「千金難買早知道」，不過在蘋果 (Apple)(AAPL-US) 市值突破 1 兆美元之後，美國媒體仍然不忘計算一下，如果 10 年前你買了 1000 美元蘋果，現在可以獲得多少回報。

根據計算，如果你在 2008 年 8 月初用 1000 美元買進蘋果股票，而不是當時正火熱的 iPhone 手機，現在你可能感覺非常好，你手上股票的價值將達到 9222.50 美元，是投入金額的 9 倍以上，這還不包括發放的股利。

眾所周知，巴菲特 (Warren Buffett) 這兩年才成為蘋果股票的果粉，而他在 5 月時表示，旗下波克夏公司增購了 7500 萬股的蘋果股票，即使以買在高點 190 美元計算，至 8 月 2 日收盤的 207.39 美元，也有 9% 以上的獲利。

蘋果股票長期走勢 (圖表取自 CNBC)

智慧手機已經走過發展的高峰期，許多分析師都擔心 iPhone 銷售可能會放緩，不過巴菲特先前受訪時指出，長期投資者並不需要擔心近期 iPhone 的銷量。他說，去花費大量時間，試圖猜測有多少 iPhone X 會在 3 個月內售出，根本就搞錯重點。

不過股價過去的走勢，並不保證未來的獲利，長期來看也是如此。

財經專欄作家 Mark Hulbert 表示，追逐過於受歡迎的股票，往往是不智的，因為這些股票通常估值過高，投資人更該留意被低估的股票。

Hulbert 說，市值最大的公司，能夠維持領先地位的時間常常不會太久。過去 40 年來有太多的例子，像 IBM(IBM-US)、Microsoft (MSFT-US)、General Electric(GE-US)，都曾稱霸一時，但最終已成明日黃花。

Hulbert 指出，他根據 1980 年以來，每年年底標普 500 指數市值最高的公司，計算 12 個月之後調整股息後的回報率，發現這些股票平均每年落後大盤 4%。他說，這還不包括思科 (CSCO-US)，在網際網路泡沫期間，思科曾是市值最大的股票，之後在 12 個月暴跌 75% 以上。它之所以不在名單之中，是因為它在年底前就失去了股王寶座。

投資個股的風險總是更高的，因此巴菲特、Mark Cuban 及 Tony Robbins 等人都建議，資金投入股市時，指數型基金通常是較安全的選擇，而不必去追逐明星個股。