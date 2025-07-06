巴隆：巴菲特波克夏有望再度跑贏大盤！蘋果持股強勢反彈助攻

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-06 18:40

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美國投資傳奇巴菲特（Warren Buffett）掌舵的波克夏海瑟威近期股價明顯落後標普 500 指數，自 5 月初股東大會後一路回檔，不過《巴隆周刊》（Barron"s）認為，有理由相信，這段表現不佳的時期已經結束。

巴隆：巴菲特波克夏有望再度跑贏大盤！(圖：REUTERS/TPG)

波克夏 A 類股 (BRK.A-US) 週五（4 日）收在 727,455 美元，單日上漲 1%，但相較 5 月 2 日創下的歷史高點仍回落約 10%。

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2025 年截至目前，波克夏股價上漲不到 7%，略低於標普 500 指數同期 7.5% 的漲幅。而波克夏 B 類股 (BRK.B-US) 股價表現也與 A 股同步回檔，目前收報 485 美元。

根據《彭博》數據，過去 10 年波克夏年化報酬率為 13.4%，略遜於標普 500 的 13.7%。

波克夏六大負面因素壓抑市場信心

《巴隆》分析指出，波克夏近期跑輸大盤，可能與以下六項因素有關：

巴菲特溢價下滑：此前，94 歲的波克夏執行長巴菲特在股東大會上表示，他將於年底卸任。 營運獲利下滑：2025 年預估營業利潤將年減 6%，相較 2024 年大增 30% 形成對比。 保險業務承壓：身為全球最大財產與意外保險公司之一，投資者擔心波克夏部分財產和意外保險業務的定價正在下降。 現金收益減少風險：波克夏帳上現金超過 3,000 億美元，若聯準會（Fed）如市場預期降息 1 碼，其現金帶來的年收入將損失 30 億美元。 缺乏積極投資行動：今年市場震盪期間，巴菲特未趁機大舉買股，市場解讀為他看法保守。 未回購股票：從 2024 年 5 月到隔年 4 月底，波克夏都沒有進行庫藏股（股票回購）行動，這可能代表巴菲特認為當時的股價已經太高。

波克夏股價仍具吸引力 逆轉契機浮現

儘管短線失色，但《巴隆》分析指出，波克夏下半年有望重新跑贏大盤。

波克夏的估值已從 5 月高點的 1.8 倍帳面價值下滑至約 1.55 倍，貼近過去五年平均水準。根據《巴隆》估算，至 2025 年底，波克夏股價將維持在 1.5 倍帳面價值附近，有助吸引長線資金回流。

此外，以 2025 年預估獲利計算，波克夏本益比為 24，略高於標普 500 的 22，但若納入其所持企業獲利（穿透式獲利）計算，其實更具投資吸引力。

同時，作為波克夏持股比重最高的標的，蘋果 (AAPL-US) 股價在第二季下跌 7% 後，於 7 月反彈 5%，現已逼近 214 美元。若波克夏仍持有原先的 3 億股，等同其在蘋果的投資價值重回 600 億美元以上。

不只如此，市場預期，若波克夏在第二季重新開始回購股票，將有助穩定股價，並釋放公司對當前股價的信心。市場預期，8 月 2 日公司公布財報時，將揭露相關動態。