康佳要求拼多多下架山寨品 特斯拉重申盈利預期盤後大漲

· 特斯拉收入超過預期，盤後一度大漲 11%

特斯拉周三公布的財報顯示，第二季盈利低於分析師預期，但收入超過預期。公司調整後 EPS 虧損 3.06 美元，分析師預期虧損 2.90 美元。第二財季營收 40.0 億美元，分析師預期 39.7 億美元。特斯拉燒錢速度放緩，而 Model 3 產量加快，預計下半年將能持續盈利。CEO 馬斯克表示，為此前發布會上不良表現致歉。特斯拉還重申了此前有關該公司將可在今年第第三季和第第四季中實現盈利的預期。特斯拉盤後一度大漲 11%。

熱點新聞

· 小米回應 CFO 離職傳聞：假得離譜

8 月 1 日消息，小米 CFO 周受資先是透過電話獨家向新浪財經回應離職，稱不用回應，假的，假的離譜! 再發新浪微博，稱期待在小米中期業績見到大家，再次闢謠。知情人士稱，雷軍把此次 IPO 定義為「不成功」，而小米 CFO 周受資，也可能因此離職，。

· 康佳要求拼多多下架山寨品

康佳回復獨角鯨科技表示，發現「拼多多」平台上多家網店銷售的假冒 / 侵權康佳電視機包括：康佳新款、KONKIA 康佳小王子、KONGIKA 康佳智能等。公司正與「拼多多」嚴正交涉，要求其即日起責令其平台上所有涉及銷售假冒 / 侵權康佳電視產品的網店停止相關銷售活動，保留追究「拼多多」及相關侵權方法律和經濟責任的權利。

·Facebook 首席安全官宣布離職

Facebook 首席安全官周三宣布離職，並將前往斯坦福大學從事學術活動。而就在前一天，該公司還剛剛宣布，他們發現有一些虛假帳號藉助該網站來加劇美國的政治分裂。

·Facebook 公布新工具 防止用戶沉迷自己的服務

由於科技巨頭因產品成癮性面臨日趨嚴苛的批評，Facebook 將推出具有相反作用的功能。Facebook 及其旗下照片分享應用 Instagram 將增添控件，幫助用戶計算花在服務上的時間，方便用戶中止使用服務。用戶還可以設置通知功能在一定時間內「靜音」。

投研觀點

· 信達國際給予瑞聲科技短線目標價 111.8 港元

信達國際認為瑞聲科技受惠非聲學零部件收入按年急升 51% 及客戶聲學部件升級，公司持續優化產品結構，發展包括天線及觸動馬達等非聲學產品，未來續成為集團的新增長動力; 預期集團 2017-2020 年間每股盈利年複合增長 17%，估值可逐步靠近國際龍頭企業水平。信達國際給予瑞聲科技短線目標價 111.8 港元。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：