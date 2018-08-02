能源盤後─美原油庫存意外增加 沙國、俄羅斯增產 再度壓低油價

鉅亨網編譯林懇 2018年8月2號5點42分

週三 (1 日) 美國官方數據顯示，美國原油庫存意外的增加，推動庫存回升至 5 年平均水平，使週三油價來到自 6 月底以來的水位。

布蘭特原油期貨收低 1.70 美元，或 2.29% 至每桶 72.51 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 0.91 美元，或 1.32% 至每桶 67.85 美元。

美國汽油期貨價格收低 1.65% 至每加侖 2.046 美元。

天然氣收低 0.030 美元，或 1.08% 至每一千立方英尺 2.752 美元。

美國能源情報署 EIA 週三表示，上週美國商業原油庫存增加 380 萬桶，至 4.09 億桶。EIA 提到，現在的庫存量比 5 年的平均值低 1%，而一個月前則是比平均水平低近 5%，代表庫存明細提升。

由於美國正處於高峰期駕駛季節，煉油廠也都處於滿產狀態，此消息對於華爾街的分析師來說非常意外，平均的預測是庫存會下降 220 萬桶左右。

然而，9 月份為大多數煉油廠的定期維修時段，使下個月庫存量再次受到考驗。

EIA 報告還顯示，美國石油產量從上週每日 1100 萬桶的歷史新高下降至每日 1090 萬桶。

分析師稱，這可能表明西德州的二疊紀盆地管道短缺，迫使一些生產商放慢生產速度，直到他們找到一種可靠，廉價的方式將石油從油田推向市場。近期已有廠商進入此區域建造油管，預計明年將開始見成效。

WTI 原油價格日線趨勢圖 / 圖：CNBC

同時，沙烏地阿拉伯及俄羅斯也都似乎提升產量，壓力了油價。

OPEC 主力的沙國 6 月份日產量增加了 40 萬桶，而 7 月份也應以類似的增長提產。俄羅斯也將產量恢復到每日 1124 萬桶的水平。