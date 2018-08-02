用新科技打造300年前的貨幣體系有何意義？克魯曼：加密貨幣恐崩潰

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 (Paul Krugman) 認為，加密貨幣的狂熱支持者，用最新科技，打造「300 年前的貨幣體系」，不知意義何在？加密貨幣的價值，完全取決於「自我實現的預期」，這意味著，它可能會徹底崩潰。

台北時間週四 (2 日) 晚間 7 點 21 分，由 CoinDesk 數據可得知，比特幣下跌 0.46%，至 7568.73 美元；以太幣下跌 1.06%，至 416.10 美元；萊特幣下跌 0.97%，至 77.08 美元；瑞波幣下跌 2.38%，至 0.44 美元。

克魯曼近期於《紐約時報》專欄文章中指出，從貨幣發展歷程來看，降低交易成本，是必然趨勢，例如早期以金幣、銀幣交易，不僅攜帶不便，其生產過程，還會消耗大量資源，遂促成紙鈔問世；相較之下，人們對加密貨幣的狂熱，顯得毫無道理。

克魯曼表示，加密貨幣的產製，需透過「挖礦」，這是一種資源密集的計算過程；換言之，加密貨幣狂熱份子，使用最新科技，打造「300 年前的貨幣體系」，所為何事？解決哪些問題？「我至今仍未看到答案」。

克魯曼說，法定貨幣的價值，來自政府背書，絕非「失去信仰就會崩潰的泡沫」。

然而，加密貨幣沒有任何背書，與現實生活無直接關聯；其價值來自「自我實現的預期」，這意味著，它可能會徹底崩潰。

克魯曼強調，假如投資人心生疑慮，突然開始擔心，比特幣將一文不值，「比特幣就真的會一文不值」。

克魯曼曾言，造成比特幣價格飆漲的原因，在於「沒多少人真正了解它」，人們只是被這種新科技吸引。

他主張，比特幣是個巨大泡沫，終將失敗。