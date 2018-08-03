比特幣成為美貨幣供給條件？瑞銀：漲到21.3萬美元

瑞士銀行 (UBS) 於 2 日發表的報告指出，比特幣因具高度波動性和受限制性，目前尚不能成為主流的交易媒介與資產類別，若該貨幣欲取代目前的系統，成為美國的貨幣供給 (money supply)，單一比特幣價格需上漲至 21.3 萬美元。

貨幣供給為流通在經濟體中的貨幣總額，包括現鈔、硬幣、旅行支票等。而瑞銀認為，加密貨幣中最普遍的比特幣，要實現「貨幣」的功能，還有很長一段路要走。

瑞銀的策略師 Joni Teves 在報告中寫道：「目前比特幣仍然太不穩定，使其成為可行的支付方式與主流資產類別受限制，由於不具價格穩定性，比特幣未達成被視為貨幣需滿足的標準。」

比特幣的價格變化極大，從今年初以來，價格遭腰斬，根據 Coindesk 數據，該貨幣在 1 月 6 日創下今年高點 17135.84 美元，但在 3 日價格下跌至 1 比特幣 7324.01 美元。

比特幣價格走勢日線圖

Teves 在分析影響比特幣價格因素時發現，高達 70% 的價格波動，是由投機性的投資所驅動，當價格變化越大，比特幣則越脆弱。價格波動使一般投資者卻步，但吸引投機性投資者。

Teves 亦提及比特幣相關的技術限制，如可擴展性、規模和交易速度，她指出，開發商在解決這些問題方面，所做出的改善仍然「不足夠」，比特幣目前的交易系統與網絡，沒辦法處理現今社會的交易量。

然而，瑞銀並沒有完全排除，比特幣在未來具成為主流支付方式的潛能。Teves 列出比特幣欲成為「合法資產類別」的幾個條件，包括需獲得監管支持，以及對消費者提供保障措施。

海納國際集團 (SIG) 的數位資產主管 Bart Smith 認為，比特幣價格在 6 月跌至今年高點後，未來有機會再創歷史新高，但前提是需要守住 6800 美元的支撐關卡。

同時，Smith 指出，因比特幣與股市不具任何關聯性，為良好避險選擇之一 ，他認為若機構型投資者願意開始給比特幣機會，其餘厭惡風險的退休基金和保險公司有可能小額進場。