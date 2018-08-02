【華冠投顧】台股盤勢分析



武傑關注個股: 1795 美時、5324 士開、4736 泰博、3257 虹冠電、5371 中光電。

◆借題發揮

在『貿易戰』的利空加溫下，台北股市早盤小跌 - 2 點開出，隨後在被動元件的持續重挫的影響下；加權指數一路震盪走低，收盤大跌 - 168 點作收，收在 10929 點，成交量 1407 億。

今天亞股在『貿易戰』的利空下，再度成為空方狙擊目標；不過，對於今天把過錯推給『貿易戰』，我認為只是『借題發揮』。記得我們昨天說過… 台股結構有點『虛漲』。從市場籌碼的角度來看，外資買盤不易有太大改變，黑手的表現是『只守不攻』；導致目前『螞蟻搬象』的結構，指數自然呈現『看回不回』情況。展望八月的台股，預料指數空間還是有限；短線只要獲利賣壓殺出，指數也會快速修正。所以早盤僅僅小跌 - 2 點開出，但是在一連串的短沖賣盤殺出下，才導致指數一路走低。但對於今天的重挫，武傑建議投資朋友也不會過度擔心；指數下檔空間有限，下殺預計也是來的快、去的快。把握拉回逢低佈局即可。

◆今天盤面上個股:

強勢的個股有:

4736 泰博、2360 致茂、2383 台光電、1256 鮮活 KY、4190 佐登 KY、1760 寶齡富… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作

◆弱勢股方面:

2492 華新科、2327 國巨、2208 台船、5483 中美晶、3026 禾伸堂、5255 美桀… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估

