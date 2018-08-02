【運達投顧】就線論線看多空  以籌碼抓個股



美股昨天又受消息面干擾，川普計畫將價值 2,000 億美元進口自中國大陸商品的關稅，自 10% 全面上調至 25% 使得美股維持高檔震盪，是否影響台股續攻的機會？分析如下：

1. 昨天美股只有蘋果股價大漲約 6% 讓高科技股上漲外，其它指數都受到貿易戰影響而出現下跌，不過道瓊漲多走區間仍維持在 10 日線之上，高科技股雖然守穩季線但也是維持區間，這跟我們這幾天預測美股漲多先以區間為主的預測一樣，重點要看亞洲股市的表現，昨天下午盤中國股市先受到貿易站消息影響出現下跌，上海 A 股回測到月線後又回到之前底部擴底階段，南韓股市受影響指數回到月線支撐處，以亞股來看至今中韓股市位階都很低，只要亞股沒有破前低的走勢時台股要大幅拉回的壓力就不重，貿易戰至今一直都是消息面主導，在國際股市的結構沒有出現空方架構 (強勢股 - 美股修正，弱勢股 - 亞股破線測低) 時，台股今天季線支撐多方未遭破壞短線先看區間整理。

2. 昨天聯準會利率決策會議 8 月維持利率不變不過 9 月升息應該是確定的，會議後美元並沒有轉強亞洲匯率今天也偏向升值不過幅度不大，我們近期說明台股站上萬一後的空間能有多大須以匯率的走勢來研判，昨天下午盤中國股市受貿易戰影響下跌但人民幣並沒有貶值破前低今天反而升值，以此來看股市受消息影響出現壓力但匯率卻維持盤局，研判消息面的干擾目前看來並不大，台股要明確續強以新台幣來看前高 30.48 是關鍵點，目前在 30.6 當新台幣沒有破前低 30.73 前這裡對台股多頭仍有機會上漲。

3. 以結構來看近期拖累台股上攻者首推被動元件，今天指數的賣壓除了被動元件外還有矽晶圓的個股，這一類高位階又加上高融資的族群賣壓不止看來後勢殺融資的風險正在進行中，弱勢股要止跌通常會出現以跌止跌的模式，所謂以跌止跌就是持續下殺讓融資殺出後股價才會有落底的機會，當融資遲遲不減個股就沒有低接的意願也造成至今反彈也彈不上去股價持續再創波段低點，且從被動元件到矽晶圓今天又延續到光學類股可見電子股目前輪跌的結構持續反而是偏向空方型態，所以操作上要特別留意高位階高融資股的刀子才剛跌下來還不到低接的時刻，當以跌止跌的情況發生時通常融資需大減股價在落底前會爆出大量，在這些跡象都沒有出現前建議不碰沒事。

4. 今日台股暴量後資金的避風港在哪? 高位階高融資股的賣壓仍在持續中，要掌握穩定的標的就是領先大盤先落底且擴底者才是安全的，尤其若融券在低檔增加者反而還有被軋空的機會如近日提示新日光、綠能，以籌碼來看：新日光昨天空單續增再創新高，綠能空單維持 8 千張，空單成本新日光約 10.1(目前股價約 10 元)、綠能 12.2(目前股價約 12.6)，空單仍處於成本價附近，技術面都站上月線且月線翻揚，股價守穩月線底部完成多方型態不變，在盤勢不穩定時建議資金以這類低檔股為主。

※運達投顧 蕭春源分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

