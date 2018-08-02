【華冠投顧】台股重挫，被動元件，矽晶圓，MOSFET及光碟廠等哀鴻遍野!



美中貿易戰火再度升溫，亞股全倒，台股今日開低震盪一路走低，連台積電都護不住，加權指數重挫 168 點，跌幅 1.51%，以 10929 作收，成交量 1407 億元，價跌量縮格局。

美國總統川普考慮將 2000 億美元中國商品進口關稅從 10% 調高至 25%，使美中貿易戰火再度升溫，亞股全面重挫收黑，而台股近期護盤使者台積電也不敵賣壓下跌 3.5 元，244.5 元作收。盤面焦點: 上半年主流族群慘兮兮，被動元件族群國巨 (2327)，華新科 (2492) 摜至跌停，大毅 (2478)，光頡(3624)，禾伸堂(3026)，奇力新 (2456)，信昌電 (6173)，股價均重挫，同聲哀號。而矽晶圓族群受到紫光併購法矽晶圓廠消息衝擊，相關股合晶 (6182)，嘉晶 (3016)，中美晶 (5483)，漢磊(3707)，台勝科(3532) 及環球晶 (6488)等均重挫。而 MOSFET 的大中 (6435)，富鼎(8261) 及尼克森 (3317) 等及光碟廠的錸德 (2349)，中環(2323) 等股價也黑青! 今日整體盤面可說一片哀鴻遍野，慘不忍睹! 唯電動車概念股受到 Tesla 下半年轉盈有望激勵，包括貿聯 - KY (3665)，康普 (4739)，美琪瑪 (4721)，江申 (1525)等以及部分生技股的大江 (8436)，泰博(4736)，寶齡富(1760) 等逆勢勉強收紅。

台股今大跌，三大法人合計賣超 108 億元，外資期貨減 3168 口多單，籌碼出現鬆動現象，操作建議: 高位階族群籌碼套牢嚴重，不贊成亂搶反彈，將資金鎖定下半年底部起漲新主流。

林驛銘

◆華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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