破除「破發」魔咒 歌禮首掛力守發行價 料當百濟神州榜樣

破除上市即跌破發行價魔咒，首家在港上市的無盈利生科股歌禮製藥 (1672-HK) 首日上市守住發行價港幣 14 元，券商認為，另一生科股百濟神州 (6160-HK) 下週三 (8 日) 掛牌首日走勢應相差不遠。

歌禮製藥昨 (2) 日掛牌上市，開盤報港幣 14.8 元，較發行價港幣 14 元高出 5.7%，全日最高升至港幣 14.9 元，升 6.43%，但後勁不繼，一度跌破發行價，最低見港幣 13.66 元，跌 2.43%，其後反覆回穩，並以平發行價 14 元收市，成交港幣 11.8 億元，驚險打破「破發」魔咒。

歌禮這次共發售 2.24 億股，並引入新加坡政府投資公司 (GIC) 為基礎投資者認購 4204 萬股，按每股港幣 14 元計算，GIC 佔全球發售股份的 18.76% 及全球發售完成後的已發行股本約 4.38%。香港公開發售部分，獲逾 8 倍超購，一手中籤率 40%。

歌禮同時宣布，已接獲國家食品藥品監督管理總局受理抗丙型肝炎「拉維達韋」的新藥申請；拉維達韋是歌禮製藥第二款核心產品，另一核心藥物「戈諾衛」已於 6 月獲批商業化。

參與這次上市的投行人士表示，歌禮的市值是市場上同類最大型的企業，現時上市可謂最適合不過。並指國內的疫苗事件，對行內高質素企業反而有利，歌禮屬其中之一。

市場早前預測歌禮製藥首日表現可帶動百濟神州的保證金融資認購反應，輝立最終借出港幣 1.3 億元，比前一天的港幣 2500 萬元多出港幣 1.05 億元。

於 NASDAQ 上市的大陸抗癌藥研發公司百濟神州 7 月 30 日起至 8 月 2 日在港公開招股，全球發售 6560 萬股，其中 9% 為香港公開發售。每股招股價介乎港幣 94.4 至 111.6 元，每手 100 股，入場費港幣 11272.46 元。該股預計 8 月 8 日掛牌。

其它新股方面，大陸營銷服務商旅橙文化申請港交所創業板上市。據初步招股文件顯示，旅橙文化主要提供活動管理、設計及製作服務。

截至今年首 4 個月，旅橙文化虧損人民幣 144.3 萬元，去年同期則錄得盈利人民幣 148.1 萬元。期內收益人民幣 878.3 萬元，按年增 12.36%。2017 年底止，全年盈利人民幣 1225.4 萬元，年增 28.45%，收益人民幣 4087.7 萬元，年增 17.08%。保薦人為富比資本。