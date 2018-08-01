今年5-6月期統一發票 開出15張千萬 幸運兒花25元停車就中大獎

財政部今 (1) 日宣布，今 (2018) 年 5、6 月期統一發票千萬特別獎共開出 15 張，而 2 百萬特獎則開出 16 張，其中中獎的千萬發票中，消費金額最低開在高雄市左營區，僅花了 25 元停車費，就幸運中大獎；其次開在台北市大安區在全家花 35 元買飲品。

另 12 張千萬中獎發票開在台北市中正區鈜景國產肉品專賣店花 570 元買食品、台北市萬華區 7-11 花 385 元買飲品和菸品、台北市大同區新東陽門市花 218 元買食品、台北市南港區頂好花 285 元買飲品和食品、台北市大同區京站時尚廣場花 1290 元買服飾、新北市三重區網購商店 grace gift 花 735 元買用品。

還有在桃園市復興區中油花 600 元加油、台中市大肚區全聯花 310 元買飲品和食品、台中市西屯區家樂福花 260 元買食品及飲品、屏東縣萬丹鄉 50 嵐花 125 元買飲品 6 杯、屏東縣內埔鄉全家花 250 元買菸品兩包、澎湖縣馬公市 7-11 花 380 元買菸品 4 盒。

至於 16 張百萬元特獎發票，則分別開在臺北市大安區騎樂花 399 元買用品、台北市內湖區美廉社 32 元買飲品、台北市大同區保 SUKIYA 149 元買食品、基隆市七堵區 7-11 38 元買食品、桃園市平鎮區達美樂 Pizza 花 399 元買食品及飲品、新北市樹林區中油花 142 元加油、桃園市八德區大潤發花 1521 元買用品、飲品及食品。

另還有在新竹市香山區全家花 125 元買菸品、台中市北區 7-11 花 95 元買菸品、台中市太平區全家花 155 元買食品飲品和冰品、苗栗縣苗栗市中華電信花 63 元繳電信費、苗栗縣三義鄉廣金榜麵館花 305 元、台南市北區 7-11 125 元買菸品、台南市仁德區保自在軒花 25 元買飲品、澎湖縣馬公市御私藏花 30 元買飲品以及高雄市三民區成家鴨肉麵花 90 元買食品。

財政部表示，5、6 月期統一發票自 8 月 6 日起可兌領，領獎期限至 11 月 5 日止；而上期開出的 15 張統一發票千萬元特別獎，仍有 4 張未兌領，中獎民眾務必於 9 月 5 日前兌領，以免成為過路財神。