〈蘇建榮開講〉薪資所得核實減除 最快10月送政院拚本會期三讀

財政部長蘇建榮今 (25) 日接受廣播節目專訪，其中提到薪資所得核實減除修法部分，他表示，財政部已委託學者研究和召開公聽會，但考量稽徵行政的問題，扣除範圍財政部內部仍在檢討中，預計法案今 (2018) 年 10 月初將送行政院，並拚立法院本會期三讀通過。

針對有「名模條款」之稱的薪資所得核實減除修法，蘇建榮表示，財政部委託學者研究和召開公聽會，包括提供勞務直接關係且是必要的、合理性、重大性和共通性等原則下，大部分學者認同扣除差旅費、行車油費或是治裝費等，但考量稽徵行政的問題，扣除範圍部分，財政部內部仍在檢討中。

蘇建榮進一步指出，薪資所得特別扣除額已從現行 12.8 萬提高至 20 萬，民眾在這個範圍內，就不用檢具核銷，若所支出的費用大於 20 萬，才需要列舉扣除。

「名模條款」是因先前凱渥名模不服治裝費等薪資所得不能列報成本，獲大法官 745 號釋憲認定違憲，並指出所得稅法有關薪資所得計算，超過薪資所得特別扣除額的成本費用未能減除，與憲法第 7 條平等權保障意旨不符，要求財政部於 2 年內檢討修正所得稅法，即在明 (2019) 年 2 月 9 日以前限期修正。

此外，談到接任財政部長一職，蘇建榮表示，並沒有高興的心情，自己也沒想到會接任部長，但是從學者到台北市財政局，再到財政部次長、財政部長，都沒有改變對台灣財政的初衷。

蘇建榮曾任台北大學財政系教授，因柯文哲好友推薦下，擔任柯文哲的台北市政府財政局長，此為他第一份政治工作。他說，當時覺得自己很勇敢，但作為財政學者，不能關在象牙塔談財政的問題，應該要進到實務的領域，而離開財政局長一職，是因當時行政院長林全詢問，才轉任財政部政務次長。

他也分享，擔任台北市長柯文哲的財政局長時，當時北市長債累計為 1469 億元，每年要編列 66 億元預算來償債，但北市財政狀況不錯，每年有多餘稅收可運用，但過去習慣把多出來的錢當成歲計剩餘，放在公庫再滾入預算使用，但若能改用償債，不只債務本身可減少，還可節省每年 20 至 30 億元的債息支出。

所以，蘇建榮向柯文哲建議，可將多餘的稅收，優先用來償債減息，未來當市政上有重大建設需求，才能有更多的舉債空間可運用，而蘇建榮的建議，柯文哲也有聽進去，北市減債 160 億元，至今仍被台北市長柯文哲視為政績。

蘇建榮說，無論是中央還是地方的財政，都有延續性，因為財政制度很難瞬間有變化，雖然每個地方政府的財政都有各自的困難，但還是不希望地方政府亂花錢，要遵守財政紀律，不該舉債就不要舉債。