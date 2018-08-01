自動化展 氣立推最新智能化與自動化製造 盼明年營收突破20億元大關

台灣氣立 (4555) 董事長游平政指出，因應工業 4.0 自動化的浪潮，氣立近年來投入大量研發，以智慧製造、物聯網及節能作為發展三大主軸，其中電控比例閥及數位式流量計開始小批量產，明年有機會挹注業績，是公司下一個世代產品的開發，期盼明年總營收可以突破 20 億元大關。「台北國際自動化工業大展」今日登場，氣立展示旗下最新智能化與自動化製造全方位解決方案，游平政表示，氣立近年來投入大量研發能量，這兩年研發佔營收比重達 6%，將以智慧製造、物聯網及節能做為發展三大主軸，積極開發高階智慧化氣動元件，並研發數位化的電控產品，期能成為全球智慧工廠全方位解決方案的領先者。



游平政指出，過去氣動元件缺乏物聯網技術，且控制元件中多數尚未具備數位化電控功能，其精準度及反應速度存在很大改進空間；在本屆展覽中，氣立展現業界領先的關鍵技術，可布建物聯網感知網路，做到機器設備相互連結，收集產線數據及自動化生產流程，整合物聯網平台系統，利用先進分析技術即時優化產能與品質，提升工廠的能源效率，透過數位化的高效率技術提升，打造最佳智慧工廠。



在節能方面，能源成本為產業自動化一大重要課題，對此，氣立創新開發出新型調壓模組，透過全新設計的常閉式迴路控制，取代傳統常開式溢流孔排氣方式，達到完全零空氣消耗量，同時在真空效能方面，透過新型控制活塞及主動式逆止閥，來作到即使關閉供給壓力，亦可維持真空度，不會有氣源浪費，也可解決噪音問題，有效提高能源效率，目前已申請多項專利在案。



自動化展中，氣立亦推出強力機械夾爪，並附設新型防塵套，可克服多項困難工業環境，仍能有效執行夾取動作。此外，以一體式設計，執行元件體積更小，高度更低，且出力更大，並以近接開關取代感應器使定位更加精準，可滿足客戶如工具機業者的需求。



氣立近來展現多元佈局成效，首先在中國廣設直銷據點方面，現已擁有 34 個辦事處及 17 個駐在點，直銷與經銷比重為 57:43，同時擴大客戶數量、類型及分佈區域，營收規模因而明顯放大；在擴產部分，上海松江二廠已正式量產，大幅提升產能效率，至於去年併購之上游壓鑄件廠平湖邦燁，朝向上游之模具、壓鑄與五金加工進行垂直整合，不僅有效控制成本、提昇產能，公司亦順勢切入車用產品領域，為未來增添新的成長動能。



展望下半年，在「中國製造 2025」政策主軸不變下，「智能工廠」及工業 4.0 議題持續發酵，中國自動化需求有增無減，氣立維持擴大中國佈局之策略，包括持續增設直營據點，著力上下游整合及進行產線自動化，並進行兩岸分工，將價格競爭之產品轉移至中國廠量化生產，至於研發部分，積極開發中高階氣動以及電控類自動化元件，藉此提高整體 ASP，進一步強化附加價值。