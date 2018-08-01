氣立斥資1.5億人民幣擴產 估今年獲利年增30% 每股盈餘3.5元

台灣氣立 (4555) 董事長游平政於國際自動化展中指出，將斥資 1.5 億人民幣於平湖購地擴產，預計今年 11 月動工，明年第四季投產，首年營收可貢獻 1 億人民幣。法人估，氣立因去年併購邦燁，今年看全數認列業績下，今年營收約 18 億元，年增 22%，獲利會比去年好，年成長可達 30% 以上，每股盈餘約 3.5 元。氣立今年成長動能主要仍來自電子業，再來是汽車及紡織，其中電子業佔營收比重 60%，汽車佔 5%；法人估，氣立第二季獲利與第一季相當，但因首季每股盈餘 0.87 元中有 0.3 元來自業外處分深圳及昆山辦公大樓挹注，但第二季獲利則全數來自本業，每股盈餘約 0.8 元左右。



展望第三季，游平政指出，中美貿易戰影響下，終端產品銷售量較不樂觀，很多廠商會停止購買設備或是處於觀望，設備零件供應者就會受到波及，使得單季會呈現旺季不旺，法人估，單季營收約 4.5 億元，較上季下滑約 10%。



游平政進一步表示，第四季雖為傳統淡季，但去年第四季淡季不淡，主要為直營比重提高，目前已達 60%，大陸有 51 個直營據點，預期今年第四季也會淡季不淡。



氣立發行 6 億元國內第一次無擔保可轉債已於 6 月初募資完成，轉換價為 80.5 元，主要用於產能擴充計畫、充實營運資金及償還銀行借。游平政指出，募資其中 5 億元因應大陸擴產需求以及排污製程。



游平政表示，公司預計斥資 1.5 億人民幣於平湖購置 1.3 萬坪土地擴產，朝上下游發展，預計今年 11 月動工，明年第四季投產，第一年 2020 年可貢獻營收 1 億人民幣，最大產值可達 2.5-3 億元，主要生產有三分之二給邦燁做壓鑄，其他三分之一為金屬表現處理。



氣立去年 10 月併購邦燁，氣立佔 80%，預估邦燁今年營收近 8000 萬人民幣，氣立可有 6000 萬元人民幣營收挹注；至於上海松江二廠已正式量產，目前嫁動率滿載，將大幅提升產能效率。



法人指出，氣立今年隨直營據點接單成長、松江新廠產能開出以及邦燁之貢獻挹注下，全年營收可達 18 億元，年增 22%，獲利會比去年好，年成長達 30% 以上，每股盈餘約 3.5 元，較去年 2.41 元明顯成長。