東元參展自動化展 「智慧移動平台」搶攻機器人市場

東元 (1504) 參展台北國際自動化展，今年參展規模較往年更為盛大，主要亮點產品包括變頻器、伺服驅動器、智慧移動平台 (AGV) 等物聯網相關配備。至於「超高功率密度暨智能馬達」已於 7 月開始接受訂單量產，預計 11 月起可貢獻集團營收。東元指出，今年的參展攤位特別設置電控系統整合專區，展出物聯網甚至機聯網的重要配備。明星產品 G2S 伺服驅動器，可支援 CANopen 與 EtherCAT 高速通訊機能，透過高速通訊達到多軸控制的應用，像是目前當紅的機械手臂、和機聯網設備的建置，都是可以應用的範圍。



東元表示，G2S 伺服驅動器的實績除應用在串聯式多軸機器人，如疊棧機器人等，更應用在可承載高荷重的並聯式機器人。由於新增更多功能，新一代 G2S 伺服驅動器展現了多元的搭配性，除了一般的交流旋轉型伺服馬達外，也可搭配直線性的線性馬達與 DD 馬達，對於正在進行產業升級的製造業而言，不但減少在搭配選型上的困擾，更是幫客戶節省成本，是產業升級自動化的最佳夥伴。



東元集團也將動態展示「智慧移動平台」(AGV)，東元指出，這項產品充分顯現東元在控制與驅動設備的自製能力，與機電整合的核心技術。「智慧移動平台」採用東元 DC 伺服驅動器，從現場流暢的運行可以顯現五大優點，適用於倉儲、物流業、飯店客房服務、餐飲業等等，還可以搭配符合企業形象的載台外型設計，投入應用型服務機器人市場，為客戶提供完整的解決方案。



目前東元的應用型服務機器人已開發第一代原型機，在集團內的餐飲場域進行商品化前的調試，未來將陸續展開異業結盟與產學合作，佈局在醫療、商旅、保全、導覽等多面向的應用。東元表示，規劃逐步將「智慧移動平台」豐富化、模組化、客製化，以因應不同場域的應用，並接受系統承包委託，進行全套服務型機器人之開發。



東元進一步指出，今年仍比照往例，結合關係企業參與台北國際自動化工業大展，其中，4 月份漢諾威工業大展上備受矚目的「超高功率密度暨智能馬達」，7 月開始接受訂單量產，預計 11 月起可為集團營收注入動能，後續開發將擴大產品範圍，往更大功率發展，可望提高到 MW 等級。



而東元關係企業東訊公司所展出的「機電設備遠端診斷照護系統 - MMK」適用於工廠不可停機的關鍵設備，將於自動化展現場展示實體案例，體驗即時運轉值趨勢通報、遠端告警等多項功能。而被大陸喻為”黑科技技術”的攜帶式振動診斷儀 - Pro3200，則是可以在十分鐘內完成量測，在短時間內輕易建立全廠設備資料庫。運用東訊所展示的兩大明星產品，可望使工廠維保自動化提升為工業物聯網 (IIoT) 等級。