氣立上半年營收創高 中國客戶保守 但估全年業績仍可優於去年

台灣氣立 (4555) 自結 6 月合併營收為 1.6 億元，較上月歷史新高下滑 7%，年增率 4.69%；累計上半年營收 8.69 億元，年增率 27.94%，創下歷史新高紀錄。氣立指出，因中國市場受中美貿易戰影響，以致市場降溫，客戶下單保守，但公司仍對下半年持樂觀看法。氣立表示，因近兩年多元佈局效益陸續顯現，包括直營據點接單成長、松江新廠產能開出以及邦燁之貢獻挹注，去年下半年起營收逐步增溫，除今年 2 月份過年因素外，每月營收皆在 1 億元以上；6 月份營收雖未續創高，仍維持高檔水準。



為擴大未來成長動能，並提升「氣立可」品牌知名度與能見度，氣立將參展 7 月 26-28 日舉辦的深圳國際電子裝備產業博覽會，並於 8 月 1-4 日參加台北國際自動化工業展，期透過參加各大國際展會推廣氣動、電控類元件及模組，進而爭取新客戶及新訂單。



整體而言，在「中國製造 2025」政策推動下，中國自動化需求將持續增加，公司除持續擴大在中國之佈局外，包括增設直營據點，並著力於上下游整合及進行產線自動化，預期全年營收獲利將可優於去年。