【華冠投顧】「多頭沒變心」可持續到何時?「被動元件」族群確定止穩了嗎?

焦點個股 : 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、6182 合晶、3016 嘉晶

＜大盤分析＞

美股昨夜反彈、蘋果盤後上漲、亞股早盤走高，今日大盤持續驚驚漲 + 45 點再創波段新高，OTC 指數 + 0.44% 重上五日線。

今日大盤形成小幅跳高缺口且成交量維持在短期所有均量之上，OTC 指數亦增量突破短期均量且月線正式翻揚，因此「台股盤漲態勢不變，多頭沒變心的時間至少持續到 8/15」之看法無需改變。

＜操作策略＞

操作策略偏多不變，以大盤月線為多方防守點。

＜被動元件族群＞

昨日提到被動元件族群初見止穩契機，但因市場盛傳「昨日大盤最後一筆爆出的罕見巨量是政府基金在進行大換股，從被動元件等內資族群下車，轉戰至大型權值股... 」，此一消息面雜音使得被動元件三巨頭今日走勢不一。

由於昨日三檔指標股同時取到大量，是否屬於良性換手可藉由後面幾日的走勢來判斷，如果站上昨日均價甚至高點便可視為正式止穩（大戶承接自然就會往上拉開成本）。

今日龍頭《2327 國巨》反彈，若以昨日高低點的一半 804 元當作均價，還差一些些沒能站上；昨日三巨頭中最強的《3026 禾伸堂》，今日回跌下探昨日均價 206 元，也是差一些些沒能站穩，《2492 華新科》則是比較疲弱，低點跌破昨日低點與前波低點，但華新科因有除息與增資干擾，故也不能排除刻意掃破線、棄息賣壓。

總而言之，今天被動元件族群再次受到利空考驗，假使未來幾日還能走出前述的止穩走勢，短線反彈訊號也將更有把握。

＜矽晶圓族群＞

被動元件的利空同樣衝擊到同為漲價族群的「矽晶圓族群」，今日《6182 合晶》、《3532 台勝科》、《6488 環球晶》、《3016 嘉晶》同步下測月線，但大致上還是維持區間震盪型態，後面就看何時可出現突破頸線的多頭表態訊號。

附帶一提的是，今日整個族群的回檔也多少受到線形最弱的《5483 中美晶》帶量破底影響，中美晶因為有太陽能矽晶圓拖累，其走勢一直是整個族群當中最弱的，後續可觀察中美晶能否走出「破底翻」走勢，如果最弱的個股能形成反轉走勢，強的就不會差到哪裡了。

＜蘋概族群＞

7/13 開始介紹的蘋概族群標的～機殼的《2474 可成》、電池的《6121 新普》、軟板的《4958 臻鼎 - KY》、封裝的《6147 頎邦》、散熱模組的《2421 建準》、設備廠的《2360 致茂》、軟性銅箔基板的《3144 新揚科》，以及上週五介紹的軟板廠《6269 台郡》，大致上都逐步走高，操作的原則就是技術面過熱時調節，量極縮或回測支撐時買回，限於篇幅就不逐一說明了。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。