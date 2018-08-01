【日盛投顧】5日線不破仍有機會創反彈高

同致

◆盤勢分析

1. 美股上漲，APPLE 財報優於預期，週三台股開平高震盪，最高點 11,100 點創本波反彈新高，最低點 10,058 點守穩在 5 日線（11,055 點）、10 日線（10,995 點）、季線（10,906 點）、月線（10,868 點）、半年線（10,857 點）及年線（10,754 點）之上，終場指數上漲 40.62 點，漲幅 0.37%，收在 11,098.13 點，成交金額為 1,439.58 億元，大於 5 日均量（1,380 億元）及 20 日均量（1,411 億元）。三大法人合計買超 26.46 億元：外資買超 11.98 億元、投信買超 8.44 億元、自營商買超 6.04 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

(1.) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

(2.) 均線：支撐為 5 日線至半年線，壓力為 11,200 點。

(3.) 技術指標：KD 開口閉合，9 日 K 值（94）位處超買區，短線偏多但提防拉回。

3. 選股方向可留意半導體、蘋概、網通、工業 4.0、內需、金融、生技、車用等。

半導體、蘋概、電競、工業 4.0、生技、車用、水泥為短線主流

1. 半導體：2454 聯發科法說會後利空出盡，3443 創意具 AI 題材，6435 大中、5299 杰力受惠 MOSFET 供需吃緊，3583 辛耘搶食兩岸半導體設備商機，2338 光罩轉型半導體服務有成。

2. 蘋概：3673TPK-KY 第三季營收營收將挑戰 300 億元大關，2313 華通業績可望逐步向上。3D 感測股 2360 致茂及 3105 穩懋長線也將受惠需求成長，另可留意 3008 大立光、2474 可成等。

3. 電競：Nvidia 新一代 GPU 晶片下半年將推出，2377 微星、2376 技嘉等可望受惠。

4. 工業 4.0：08/01 台北國際自動化工業展登場，1590 亞德客 - KY、2049 上銀、6414 樺漢等將具題材性。

5. 生技：近期可留意新藥 4123 晟德、1760 寶齡富錦、醫美 1786 科妍、醫材 4107 邦特等。

6. 車用：3552 同致下半年審慎樂觀，1536 和大營收有機會跟隨 Tesla Model 3 產量成長，另可留意 6279 胡連、1527 鑽全、2231 為升等。

7. 水泥：第三季淡季不淡，1101 台泥、1102 亞泥 2018 年獲利大進補。