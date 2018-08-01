【華冠投顧】台積電領軍上攻，台股觸及11100點創本波高!

美股上漲，激勵今日台股在雙王台積電 (2330)，大立光(3008) 股價連袂創本波段新高下，大盤指數也繼續再向上挺進一度觸及 11100 點，終場收盤 11098 點，成交量 1439 億元，價漲量縮，續創本波段新高。

台股在兩大領頭羊台積電 (2330) 股價在漲 2 元，來到 248 元收最高創本波新高，大立光 (3008) 盤中股價來到 5330 元創本波段高，使加權指數最高漲到 11100 點再創本波新高。盤面焦點: 股王大立光盤中 5330 元創高後賣壓出籠，股價紅翻黑，終場下跌 100 元收 5050 元；光學股也隨即紅翻黑表現，其中揚明光 (3504)竟摜殺至跌停板 123 元，震幅高達 16.85%，其它新鉅科 (3630)，玉晶光 (3406)、亞光(3019)，今國光(6209) 等股價也齊回跌表現，此族群皆下來必須留意籌碼變化，慎防大戶出互，千萬不要亂搶。個股方面: 聯發科 (2454)，第二季財報達陣，繳出每股淨利 4.75 元的成績單。不過，執行長蔡力行卻表示，手機市場步入成熟期，今年手機市場可能零成長，全年營收及手機出貨量也將比去年下滑。昨日股價來到今年最低 250 元，今日利空卻不跌反漲，股價大漲 21 元，275 元作收漲幅 8.27%! 致茂 (2360) Q2 每股賺 2.51 元，全年獲利拚新高，股價漲停。創意 (3443) 虛擬貨幣需求回升，7 奈米效能爆發，今年營收看增逾 2 成，股價漲逾 8%。

台股在目前籌碼面有外資繼續加持，對多方有利，指數呈現驚驚漲向上格局，操作建議: 避開高位階大戶出貨族群股票，資金轉進低位階產業旺季，股價底部翻揚，Q2 財報亮眼，7 月營收成長的個股。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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