中國離岸垃圾債入買點已現？

《彭博社》報導，中國企業在離岸發行的以美元計價垃圾債，殖利率不斷上揚，使一些資產管理公司願意進場承擔風險。安本標準投資公司看好中國房地產開發商的離岸公司債，認為在中國實施刺激措施下，大環境將持續進步。

中國企業發行的離岸以美元計價垃圾債，殖利率具吸引力

安本標準投資公司 (Aberdeen Standard Investments) 在第 2 季將中國離岸垃圾債加入投資組合，亞洲公司債和新興市場信貸研究主管 Paul Lukaszewski 表示，離岸中國債在過 3 年至 4 年為非常昂貴的資產類別，但在 2018 年上半年已轉變成具吸引力的投資標的。

該公司預測，人行在今年下半年可能將進一步實施刺激政策，因經濟增長正在放緩，同時美中貿易戰升溫，可能帶來一系列負面的連鎖效應。人行在過去幾週已推出一系列措施以幫助增長，如定向降准與透過 MLF 注水。

Lukaszewski 指出，由於人行實施結構性的去槓桿政策，以及更嚴格的金融監管，使投資者擔憂企業的融資借貸能力，但他認為，未來針對此問題，會有相對應的政策。

中國建商正在慢慢地重回美元債券市場，禹洲地產在上週成功發售 2021 年到期的公司債，雅居樂集團公司亦發行 4 億美元到期時間接近的債券，融創中國控股在 4 月回歸市場，募資 11 億美元。



最近幾週，亞洲以美元計價債價格反彈，使中國企業的借貸成本降低。根據 ICE BofAML 指數，31 日時，中國投機等級債券的平均殖利率為 9.4%，7 月 12 日時，殖利率一度高達 10.6%，為 3 年多來最高水平。



Lukaszewski 表示，如果中國擔心出口將因貿易戰放緩，那麼支持房地產產業是很正常的事情，因為此產業對國內增長來說，具有有意義的貢獻。他指出，部分具有良好指標和前景的中國房地產開發商，債券正重新訂價至便宜的水平，因此該公司願意增加風險，認為環境有改善進步的空間。