〈日央行會議〉日央行總裁黑田東彥 記者會解釋前瞻指引重要性

日本央行今 (31 日) 公布利率決策，首次採納前瞻性指引，預期將實施更具彈性的寬鬆政策，並維持低利率水平，此舉代表著要達到 2% 的通膨目標，日本央行還有一段路要走。

以下為日本央行總裁黑田東彥在會後記者會的評論：



前瞻性指引 (forward guidance)

「我們採納前瞻指引，以強化我們實現 2% 通膨目標的承諾，並且我們將採取相關措施，使我們的政策框架更具永續性。」

關於通膨與利率

「通膨攀升花的時間比想像中更長，要達成我們的目標，將超出預測的時間框架 (3 年) ，在我們控制殖利率曲線之下，只要通膨預期攀升，實質利率將下滑，即使名義利率沒有變動。因此，我認為現在不需要額外的貨幣寬鬆政策。」



「我們的前瞻指引顯示，我們將維持低利率較長一段時間，這與其他央行說法類似。而前景存在著各種不確定性因素，我們將會考慮到這一點。」



關於日本公債



日本央行將允許 10 年期日債殖利率在 0% 的水平，上下移動 0.2%，希望藉此改善日本公債市場的功能，這將有助於 QQE 政策更具可持續性。

關於購買 ETF

按照情況而定，日本央行購買 ETF 的額度，可能會超過或低於 6 兆日圓，這將使日本央行購買的影響力更大。並且將擴大購買追蹤東證指數的 ETF，因為該指數涵蓋更廣的市場。

關於刺激計劃

「這是我們第一次提出有關利率的前瞻性指引，我們採用此作法以確保市場對我們的政策具有足夠的信任，我們將會維持大規模的刺激計劃。市場先前有一些猜測認為，日本央行將提前退出刺激計劃，或將進行升息。有了前瞻指引，我們可以消除這些猜測。」

關於寬鬆政策



我們的立場沒有改變，若有必要，我們將進一步實施寬鬆計劃，而要達成 2% 的通膨目標，將需要比原先預期更長的時間，因此我們進行了一些政策調整，使大規模的刺激計劃具有可持續性。