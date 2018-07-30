新興市場債7月好表現為曇花一現 恐再度面臨修正

儘管新興市場債在 7 月展現正向的報酬率，富達國際 (idelity International) 和東方匯理資產管理公司 (Amundi Asset Management) 皆認為，使新興市場資產動盪的因素尚未排除，可能會進入另一波的修正。

新興市場債在 7 月展現睽違數月的正向報酬，且幅度為 2016 年 9 月以來最大，而 MSCI 新興市場指數在 6 月底觸底後，在 7 月有所反彈，27 日收於 1092.36 點。

新興市場債市 7 月展現正向報酬

但分析師認為這波好氣象將不會持續太久，美元走強、美中貿易戰、聯準會升息與開發中國家的政治不確定性，仍將在未來數個月影響新興市場資產走勢。

摩根大通的資產管理部門的客戶組合經理 Zsolt Papp 表示，「從現在到 10 月，我們可能會看到另一次的修正」，現在為進入穩定期的前期，仍有一些殘存的風險，使波動性仍處高位。



富達國際指出，7 月為一個特殊的月份，因為債券贖回、息票和攤銷計畫，使新興市場基金充斥著現金，而由於發行成本提升，新興市場主權債發行量在 7 月處於低點，使得這些基金僅能在二級市場尋找目標。

新興市場國家主權債發行在 6 月與 7 月維持低檔

富達國際駐倫敦的新興市場資金經理 Paul Greer 表示，他不認為這是新興市場反彈的開始，8 月份情況可能會變糟。

除了美元、貿易緊張局勢和開發中國家的緊縮政策之外，投資者亦擔憂阿根廷、土耳其和南非所面臨的政治問題，這些國家因貨幣波動和經常帳帳戶赤字，已非常脆弱，而政治不確定性將帶來另一波打擊。

東方匯理資產公司的市場固定收益主管 Sergei Strigo 認為，市場仍相當脆弱。