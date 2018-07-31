佳世達Q2獲利可望優Q1 除息前外資連買12天

佳世達 (2352-TW) 第 2 季營收 380.67 億元，季增 7%，年增 16%，由於新台幣兌美元匯率第 2 季貶值，加上轉投資友通 (2397-TW) 認列收益可望提高，法人看好第 2 季獲利可望較首季優；預計 8 月 2 日除息，每股將配 1.35 元現金股利，寫 2004 年來 14 年新高，總計外資已連買 12 天。
佳世達今年持續進行購併，加速轉型計畫，三大事業營運穩定成長，其中新事業成長大，第 2 季 IPC 解決方案表現將優於首季，貢獻超過醫療，預估今年醫療營收年增 2 成，全年營收將較去年成長，但獲利表現受原物料、匯率及美中貿易戰等變數影響。
佳世達第 2 季營收 380.67 億元，季增 7%，年增 16%，法人看好獲利可望優於首季。
佳世達持續購併策略，去年購併友通、拍檔 (3097-TW)、虹韻等，持股比分別為 55%、68.2%、51%，今年以 23 億元認購明泰 (3380-TW) 私募 1 億股，持股達 18.37%，第 2 季轉投資認列收益可望增加，挹注獲利表現。
佳世達預計 8 月 2 日除息，近期股價沿著 5 日線往上走揚，今日股價一度衝達 22.9 元，創下新波段高點，統計外資連續買超 12 個交易日，合計買超 15868 張，外資持股比重增達 22.8%，終場股價收 22.8 元。