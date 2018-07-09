籌組產業大聯盟＋友通貢獻度攀升 佳世達Q2營收380.67億元 年增16%

佳世達 (2352) 籌組產業大聯盟，搶攻六大智能應用效應浮現，6 月營收 138 億元，月增 9.62%，年增 20.51%，第二季營收 380.67 億元，季增率 7%，年增約 16%，第二季新台幣兌美元匯率貶值，加上友通 (2397) 持股比重拉升到 55%，認列收益比重提升，第二季獲利可望優於第一季。佳世達鎖定 DMS 產品優化、擴大醫療事業群、發展智能事業群等三大方向展開轉型，盼 2022 年之際，利潤率逾 3 成醫療事業群、智能事業群占營收過半，為了達成轉型目標，去年併購友通、拍檔 (3097)、虹韻，持股比重拉升到 55%、68.2% 以及 51%，今年以 23 億元認購明泰(3380) 私募 1 億股，增資後握 18.37% 股權。



就效應來看，結盟友通，由佳世達提供製造、經濟規模、產品整合跟客戶的綜效，讓友通從板卡，跨足到多領域系統產品，同時能切入特殊需求的客戶，透過佳世達得到工廠整合的資源，提升獲利，強化客戶黏著度，而友通對於佳世達貢獻度攀升，亦反映第二季營收表現上。



佳世達第一季營收 356.54 億元，單季毛利率 12.02%，稅後淨利 9.97 億元，季減率 3 成，年減率約 19%，每股盈餘 0.51 元。

