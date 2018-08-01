台北自動化大展今登場 光寶科以「智能整合‧進化革新」為參展主軸

2018 年「台北國際自動化工業大展」今 (1) 日登場，結合 AI、工業物聯網、智慧製造等科技趨勢，光寶科技 (2301) 工業自動化事業部今年以「智能整合 ‧ 進化革新」為參展主軸，透過網路串連 PLC(可編程邏輯控制器)、HMI(人機介面)、伺服馬達與伺服驅動器等優質產品組合，提出高效且即時的智能運動解決方案，滿足客戶端不同製程的工藝需求，現場並透過「張力控制」、「飛追剪送料系統搭配 MSC(Motion Sequence Controller)」以達到電子凸輪功能，及「PLC 運動控制」等三大動態展示區，展現光寶工控解決方案於各行業的應用。台北自動化大展今年規模為歷來最大，參展商逾 800 家，展出項目涵蓋工業自動化、機器人技術、工業自動化通訊技術與軟體等，光寶科技將以四大特色突圍，包括：EtherCAT 總線的運動控制方案、不須外接設備，等同工業物聯網 (IIoT) 閘道器的工業控制大腦 PLC、專業研發團隊與技術支援，及高性價比的產品組合。



光寶科技工業自動化事業部總經理鄭智峰表示，EtherCAT 總線運動控制方案，藉由高效即時資料傳輸，可滿足客戶製程的多元工藝需求，各類飛追剪加工動作皆能步步到位；而扮演如工控大腦角色的 PLC，透過內建無線連網功能，無須外接設備，讓製程中的數據資訊可同步至雲端，以利進一步的分析應用。



光寶科技工業自動化事業部今年於展位設立三大主題的動態機台，展示光寶工控產品彼此點與點互聯，落實於生產線自動化，進一步整合為全面的完全解決方案，包括了張力控制整合機台、飛追剪送料系統與 PLC 運動控制。張力控制常見於紡織、印刷等產業應用、飛追剪送料則常用於打印、切裁機械等，PLC 運動控制見於各類自動化產線中，目前鎖定加工機械、生產線系統整合商、提供大數據服務整合商等主力客群，搶食全自動化商機。



光寶科技工控系列產品，包括工業變頻器、伺服驅動器以及 PLC 在內，能廣泛用於高速自動化產線，涵蓋紡織染整、食品包裝、印刷包裝、線材伸線、造紙切割到金屬加工等。



迎戰智慧工廠與智能製造趨勢，鄭智峰表示，整場自動化透過 PLC 匯流排技術實現，不僅安裝簡易、協助客戶降低硬體機構需求，透過與工廠管理系統整合，讓管理單位可隨時遠端監控生產資訊，減少人力操作與提升機械傳動效能，成為整廠智慧製造不可或缺的利器。