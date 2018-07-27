搶攻食品包裝機械商機 光寶科推自動化「智造」方案

根據研調機構預測，全球食品包裝商機 2025 年可望上看 4113 億美元，到 2025 年前，預估有 5.1% 的年複合成長率，其中，亞太市場因人口紅利、都市化與可支配所得提升，更成為重點戰場；光寶科技 (2301) 工業自動化事業部總經理鄭智峰表示，看好食品包裝機械的自動化需求，積極整合旗下產品，從穩定控制輸送系統的變頻器、蒐集生產製造資料的人機介面，到控制多重系統自動化的可程式設計邏輯控制器，為食品包裝機械「智造化」提供一站式解決方案與服務。光寶科技工業自動化事業部今 (27) 日起至 29 日參與 2018 年第 15 屆「青島國際食品加工機械和包裝設備展」，現場動態展區透過包裝機實地運作，呈現光寶工業控制產品如何達成無縫整合，解決客戶以往向不同廠商採購之整合不易痛點，提供顧客完整解決方案。



為讓包裝機械有效運作，鄭智峰進一步表示，機電整合發展趨勢已由 PLC 電子凸輪、多凸輪表、多軸匯流排運動控制取代傳統機械凸輪傳動，不論是餵料、送模、切刀等工序，皆可達到同步速度與精準位置控制，大幅提高機械產能效率，同時並保有包裝、打標等重複精度與靈活度。以整場自動化來說，PLC 匯流排技術不僅大幅縮減硬體結構、安裝簡易，更可與車間管理系統整合，管理層可隨時監控生產資料、機台稼動率、產品品質，增進生產流程效率，減少人力操作與 提升機械傳動效能，為整廠智慧製造不可或缺的利器。



光寶科技工業自動化事業部成立於 2014 年，投入大量研發資源，利用集團資源整合優勢，逐步完善相關產品線，整合成一站式方案，鎖定加工機械、注塑機、紡織行業、運動健身及水泵迴圈等行業應用。

