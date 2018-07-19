遠傳攜手光寶科推NB-IoT解決方案 旗下德誼數位估Q3營業額成長三成

遠傳 (4904)NB-IoT 物聯網服務在去(2017) 年 11 月即正式商轉，積極布局 5G 及 NB-IoT 服務。遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵並於日前出任台灣雲端物聯網產業協會「LPWAN 物聯網應用 SIG(Special Interest Group)」之召集人，目前已超過 50 家知名企業加入，將結合產官學研及遠傳 NB-IoT 物聯網生態圈的資源，共同推動國內物聯網產業升級發展、邁向國際。遠傳目前已陸續推出包含智慧路燈、智慧停車、智慧環境偵測、電動機車 / 單車監控管理、電池電量監控、資產追蹤與人身定位 (穿戴裝置管理) 等 NB-IoT 應用服務。在智慧路燈應用方面，遠傳率先獲得經濟部工業局「亞洲 • 矽谷試驗場域計畫」遴選參與桃園多個工業園區 NB-IoT 智慧路燈建置，並陸續與台達電、威力工業等多家智慧照明領域領導廠商合作，除了基本的智能照明管理之外，尚可依客戶需求提供微基站、微氣象站、數位看板、充電座、人車流監控、緊急報警、太陽能發電等多元加值應用及智慧路燈管理平台。



此外，遠傳攜手光寶科技 (2301) 合作推出 NB-IoT 解決方案，第一階段鎖定資產追蹤管理，可應用於貨櫃追蹤、物流追蹤、長照看護等領域需求，同時已成功於遠傳 NB-IoT 網路上完成路測驗證，接下來雙方將合作打造更多各領域的ＮB-IoT 商用服務，共同用科技創造更美好的智慧生活。



此外，遠傳旗下德誼數位宣布「夏日開學季」正式開跑，即日起至 7 月底止，不論購買 MacBook 或 iPhone，德誼皆送好禮。而 Apple 於上周推出新版 15 吋及 13 吋 MacBook Pro 具備 Touch Bar 版本，德誼數位也於今日祭出舊款 MacBook Pro 具備 Touch Bar 版本 13 吋、15 吋機種降價優惠，學生族群若搭配校園優惠專案，最高現折 11,400 元。德誼數位也表示，看好暑假檔期降價優惠帶來的商機，預估第三季整體營業額將成長三成。

