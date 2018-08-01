全球房產榮景終結 熱門城市房價正在滑落

全球房地產的榮景莫非已經結束？近年來最熱的倫敦、雪梨、北京到紐約，房市都出現下滑。

據《彭博》報導，多項因素共同打擊了房市，包括稅收改變抑制了需求，高價影響了可負擔性，以及更嚴格的房貸。國際貨幣基金 (IMF) 指出，房價下跌的影響性可能更為廣泛，因為全球富人一直在多個熱門城市購買房產，代表著當一個地點出現衰退，也會對其他市場帶來威脅。

這些近年房價飆升的城市，各自都見到不同程度的價格滑落：

倫敦的銷售額下降

由於擔心英國脫歐的影響、經濟放緩及高價抑制需求，倫敦房市價格下挫。根據 Savills Plc 的研究，自 2014 年達到峰值以來，倫敦市中心最優質地區的房產價格已經下跌近 18%，部分跌幅更高達 3 分之一。與此同時，開發商推出的昂貴公寓數量則創下紀錄。

(圖表取自彭博)

北京買家縮手

中國實施打房來對抗房市過熱，讓北京的銷售凍結，價格也處於下行趨勢。從購買門檻、房貸限制等 30 多項打房措施，讓今年北京銷售面積來到史上新低。未來預計還有進一步的阻力，北京市希望增加出租房供應、經濟適用房和政府補貼的房產，造成一些潛在買家寧願先觀望。

(圖表取自彭博)

雪梨：「擔心錯失」預期結束

澳洲打房的重點是加強貸款限制，再加上「擔心錯失行情」的心態不再，成功壓抑房價。監管機構已經逐步壓低風險貸款，並要求銀行嚴審，使得信貸變得更難獲得，特別是投資客。另外，Demographia 數據顯示，與收入相比，雪梨的房價已經高居全球第二，造成買家難以負擔。

(圖表取自彭博)

曼哈頓買家更加挑剔

紐約最昂貴地區的房屋銷售，已經連續 3 季下降，在庫存增加下，買家更為挑剔。今年第 2 季末，市場上有近 7000 套公寓，較去年同期增加 11%，銷售量則下滑 17%，至略高於 2600 套房。開發商仍在向銷售市場注入新房，預計今年將有 4600 套新公寓在曼哈頓上市，結果就是價格下跌。

(圖表取自彭博)

多倫多局勢難料

多倫多的房價在先前下滑後迅速反彈，不過有個潛在的問題正在發酵，就是與美國貿易緊張局勢升級，以及進一步升息的可能性。房價在去年 4 月到達高峰後，原本先跌一段，但又回復大半。儘管政府努力阻止投機性購買，但需求依然超過供應。