創18年來最慘 溫哥華七月份房屋銷量暴跌

根據數據顯示，7 月份大溫哥華地區的房屋銷售跌至 18 年來的最低水平。大溫哥華房地產委員會表示，7 月份銷量與去年同期相比下跌 30% 至 2070 戶，比 10 年來平均低 29%，也是自 2000 年以來的最低交易量。

加拿大房市受到房貸利率上升和房價仍居於高檔的影響，消費者買氣不佳。報告顯示，買家還在適應聯邦政府 1 月 1 日所推出的更嚴格的房貸資格規則，以及加拿大央行過去一年四次上調的利率。這些改變都是在多倫多地價飆升之後實施的。

雖然今年 7 月份溫哥華房價下跌 0.6%，至 109 萬加幣，但仍較去年同期上漲了 6.7%。

「這是一個新常態，一個新的市場，」Brookfield 房地產服務公司旗下 Royal LePage 的房地產經紀人 Adil Dinani 說道。「房屋按要價出售，且買家的報價中附有標準保護條款。這是近年來地價昂貴的加拿大房市中聞所未聞的。」

以房屋類別來看，獨立式住宅的銷售額較去年前下降了 33%，公寓套間的銷售額下降了 27%。獨立式住宅平均售價為 161 萬加幣 (124 萬美元)，公寓平均售價為 712,092 加幣。

週五 (3 日)，太平洋沿岸城市發出了對過度投機的警告。加拿大溫哥華政府試圖通過對空置房屋徵稅來阻止房地產投機者。而不列顛哥倫比亞省政府則開始對外國買家徵稅。

「隨著房貸利率的提高和更嚴格的貸款要求，買家和賣家將暫時採取觀望態度。」大溫哥華房地產委員會主席 Phil Moore 在報告中表示。