相隔五年 新加坡再出狠招打房 衝擊房地產股重挫倒地

香港祭出一手房空置稅後，新加坡政府也在相隔五年後再度出手打房，宣布將提高住宅印花稅 5-15 個百分點，並收緊房貸按揭成數，分析師預期一年多來的新一波房價反彈將結束，衝擊新加坡房地產股周五大幅下跌。

新加坡調高住宅額外買家印花稅 (ABSD) 新措施，將本地人購買第二套房，以及海外人士購買物業的印花稅上調 5 個百分點，從 15% 上到 20%；以公司名義買房的稅率更增加 10 個百分點。至於新加坡本地人首購的稅率則維持不變。

此外，新加坡政府也收緊購屋按揭成數 (房貸成數)5 個百分點，首購 (房齡不超過 30 年、或業主繳清房貸後未滿 65 歲) 按揭成數從 80% 降至 75%；購第二、三套房的按揭成數上限也從 50% 及 40% 分別降至 45% 及 35%。

新加坡距離上一次 2013 年元月推出打房措施，已相隔 5 年之久，此次祭出打房新招，衝擊新加坡海峽時報指數今天下跌 2.5％作收，指標股城市發展公司 (CIT) 和豪利控股 (Oxley) 跌幅均超過 16%，華業集團 (UOL) 跌幅也超過 10%。

星展 (DBS) 集團經濟學家 Irvin Seah 指出，這是新加坡政府試圖在房市過熱前，先發制人進行市場降溫之舉。

最近幾個月來， 新加坡建商聯合出售公寓帶動整體房市重新飆升，讓新加坡官員們對此一再發出警告，關注房價飆升可能捲土重來。

新加坡市區重建局公布的數據顯示，今年上半年當地私人住宅房價上升 7.4%，其中第一季升幅為 3.9%，創 2010 年第二季以來最大升幅。

DBS 分析師 Derek Tan 在報告中指出，隨著新加坡提高住宅印花稅，可能整個房市將陷入停滯。