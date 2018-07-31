達邁上半年稅前賺2.26億元 年增68% 每股賺1.83元

鉅亨網記者張欽發 台北 2018年7月31號19點6分

軟板上游材料聚醯亞胺薄膜 (PI) 供應商達邁 (3645-TW) 今 (31) 日以逾 1 萬張大量攻漲停，公司按既定日程公布第 2 季自結財報，稅前盈餘 1.15 億元，季增 3.47%，年增 1.21 倍，上半年稅前盈餘為 2.26 億元，年增 68.6%，每股稅前盈餘為 1.83 元。

達邁第 2 季合併營收為 5.95 億元，季增 7.6%，年增 56.6%，營業淨利為 9131 萬元元，季減 26.6%，年增 102.2%，稅前盈餘為 1.15 億元，季增 3.47%，年增 1.21 倍；

達邁累計上半年合併營收 11.48 億元，年增 44.2％，營業淨利 2.15 億元，年增 50.3%，稅前盈餘為 2.26 億元，年增 68%，依目前股本 12.33 億元計算，每股稅前盈餘 1.83 元。

達邁第 2 季營業淨利 9131 萬元，較第 1 季下滑 26.26%，年增 1 倍，主要是產品組合差異所致，達邁主管指出，第 2 季利基型產品黑色 PI 出貨占比較低，另外，第 2 季稼動率也較第 1 季略低。

達邁主管指出，時序進入第 3 季傳統軟板旺季，後續一般型 PI 需求將有機會拉聲，帶動營運成長，另外利基型 PI 也將隨新機上市帶動材料需求增溫，第 3 產品獲利組合可望有所優化。

達邁指出，目前市場因高階 3C 產品對 PI 燒結的散熱石墨片需求與第 2 季相當，加上 FCCL 廠進入需求旺季及擴產所需，看好第 3 季業績走勢，價格則需觀察原物料走勢，再決定是否加以調漲。另外，達邁開發應用於 5G 的異質 PI 產品已經完成，目前積極尋求認證中。

達邁台灣銅鑼廠二期擴廠計畫已完成規劃投入興建，預計 2018 年底完成，2019 年下半年正式投產，擴廠完成後 PI 年產能將由 1500 噸提高到 2100 噸，提升產能達 40%。