PI在2020前市場仍供不應求 達邁下半年營運看旺

軟板上游材料聚醯亞胺薄膜 (PI) 供應商達邁 (3645-TW) 第 2 季營收 5.94 億元創新高，公司目前產能仍滿載，並對下半年營運看好，加上分析師郭明錤喊話看好下半年 PI 市場供需關係，激勵達邁股價今 (30) 日開盤止跌。

達邁股價已遭三大法人連賣 3 日，賣超張數達 4931 張；郭明錤在最新對消費電子趨勢看法中，已表示 PI 與 MLCC(積層陶瓷電容) 一樣，到 2020 年前都是供不應求，主要動能來自於每年智慧型手機新功能不斷增加，軟板條数需求也同步成長。尤其是軟硬複合板像電池所需面積變大，也使複合板面積變大，支撐 PI 用量。

郭明錤並強調，PI 最大供應商杜邦，目前並没有打算擴產，排名後面的供應商雖有增產，但是依然没有辦法滿足應用需求上的快速擴增。

達邁 6 月是市場淡季，不過營收仍突破 2 億元，第 2 季營收也因市場對 PI 及石墨散熱片需求暢旺帶動，營收衝上 5.94 億元創單季新高，年增幅高達 56.65%，公司指出，目前市場因高階 3C 產品對 PI 燒結的散熱石墨片需求與第 2 季相當，加上 FCCL 廠進入需求旺季及擴產所需，看好第 3 季業績走勢，至於價格上則需觀察原物料走勢，再決定是否加以調高。

同時，由達邁開發應用於 5G 的異質 PI 產品已經完成，目前積極尋求認證中。

達邁台灣銅鑼廠二期擴廠計畫已完成規劃，並在 4 月中旬動工，達邁主管指出，擴廠計畫預計 2018 年底完成，2019 年下半年正式投產，擴廠完成後將可紓解現有產能吃緊問題，並有助提升公司競爭力、擴大市占率；不過今年下半年軟板業旺季到來，FCCL 廠對 PI 需求將擴大，下半年業績以優化產品組合為主。

對於第 3 季業績，達邁認為， PI 產能已滿載，整體營收表現將視產品組合結果而定，如價高的黑色 PI 銷量增加，將推升第 3 季及第 4 季營收走高，達邁將在 8 月 14 日召開法說會，可望釋出下半年營運看法。

達邁今年首季營收 5.53 億元，季減 4.5%，年增 2.96%，毛利率 35.11%，稅後純益 8957 萬元，每股純益 0.73 元，公司將在近期內先提出自結第 2 季的獲利數字。