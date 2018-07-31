達邁PI需求看旺 無畏外資連日賣超強攻漲停

軟板上游材料聚醯亞胺薄膜 (PI) 供應商達邁 (3645-TW) 第 2 季營收 5.94 億元創新高，公司目前產能仍滿載，並看好下半年營運，加上分析師郭明錤喊話看好下半年 PI 市場需求，股價今 (31) 日以逾萬張大量攻上漲停。

對於第 3 季，達邁認為， PI 產能已滿載，整體營收表現將視產品組合結果而定，如價高的黑色 PI 銷量增加，將推升第 3 季及第 4 季營收走高，達邁將在 8 月 14 日召開法說會，可望釋出下半年營運看法。

達邁 6 月營收達 2 億元，第 2 季營收也因市場對 PI 及石墨散熱片 PI 需求暢旺帶動，營收衝 5.94 億元創單季新高，年增幅 56.65%，公司指出，目前市場因高階 3C 產品對 PI 燒結的散熱石墨片需求與第 2 季相當，加上 FCCL 廠進入需求旺季及擴產所需，看好第 3 季業績走勢，至於價格上則需觀察原物料走勢，再決定是否加以調漲。另外，達邁開發應用於 5G 的異質 PI 產品已經完成，目前積極尋求認證中。

達邁台灣銅鑼廠二期擴廠計畫已完成規劃，預計 2018 年底完成，2019 年下半年正產，擴廠完成後將可紓解現有產能吃緊問題。

籌碼面上，達邁遭外資連賣 5 日，賣超張數達 5013 張；郭明錤已表示，PI 將與 MLCC(積層陶瓷電容) 一樣，到 2020 年前都是供不應求，主要動能來自每年智慧型手機新功能不斷增加，軟板條数需求也同步成長，且 PI 最大供應商杜邦，目前並没有打算擴產，排名後面的供應商雖有增產，但是依然没有辦法滿足應用需求上的快速擴增。

若投資人看好其後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：

達邁元大 81 購 02(083432-TW)、達邁台新 81 購 02(083062-TW)、達邁國泰 7B 購 01(076619-TW)。