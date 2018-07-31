摩根士丹利：美股拋售潮才開始 修正幅度恐怕更大於2月

美股科技股又度過了難熬的一天，Facebook (FB-US)、Twitter(TWTR-US) 持續大跌之下，以科技股為主的 Nasdaq 指數 3 天合計大跌 3.86%。摩根士丹利 (Morgan Stanley) 週一發布最新研報，認為美股的拋售潮才剛開始，股市可能遭遇比今年 2 月更糟的調整。

那斯達克日線走勢圖 (近一年以來表現)

實際上，除了少數個股之外，美股上市公司繳出的財報成績並不差，標普 500 成份股中，85% 的公司獲利都優於預期。正是因為連優秀的財報都不能挽救市場，摩根士丹利認為，這是市場已經「疲憊」的證明。

摩根士丹利首席美股策略師 Michael Wilson 指出，隨著亞馬遜 (AMZN-US) 強勁的季報，以及第 2 季超優的經濟成長，都沒能帶動股市上揚，投資人終於開始面臨到「現在我能期待什麼？」的問題。

簡單來說，摩根士丹利認為股票的大跌就在眼前，而去年科技股的良好表現，讓投資人對此毫無準備。Wilson 再次提及「滾動熊市 (rolling bear markets)」的說法，先前，除了科技及非必需消費品之外，所有的類股都遭降級。如今情況可能改變，特別在 Netflix 及 Facebook 自上週開啟跌勢之後，更顯得如此。

依摩根士丹利的說法，滾動熊市是「在局部資產類別，受到嚴重性打擊」，但其他資產仍相對穩定，以天氣為比喻，就像某地下起了局部性大雨，但未波及其他地區。但是直到打擊觸及每一個角落之前，「滾動熊市」都不會真正結束。

摩根士丹利在 7 月 8 日的報告中，就已經將科技股的評級調至賣出，並呼籲投資人轉向防禦類股。Wilson 表示，「自 6 月 18 日我們調升公用事業公司評級後，防禦性行業的表現明顯好於預期。」

美股轉向防禦 (圖表取自 Zero Hedge)

Wilson 認為，雖然科技股並未出現重大的營收失誤，但情況顯示，科技股和成長股普遍風險高於預期。因此即使營收不錯，價格表現仍可能令人失望，而任何失誤，都可能擴大成為嚴厲的懲罰。

Wilson 相信，拋售才剛開始，股市可能遭遇比今年 2 月更糟的調整，先前漲多的科技、非必需消費品及小型股，受傷可能更重。

在科技與成長股風險提高之下，長久蟄伏的價值股可能開始有出頭之路。而在週一的股市中，價值股也已經比成長股表現更優 1.8%。