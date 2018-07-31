日本央行利率會議前夕：全球債市價格走跌

日本央行 (BOJ) 將在今 (31 日) 宣布是否調整貨幣政策，全球債市在 30 日面臨價格下滑，殖利率攀升的情況。10 年期日債殖利率出現一年多以來最大漲幅，使日本央行在一週內，進行第 3 度購債，以控制殖利率曲線。

10 年期日債殖利率在 30 日收於 0.102%，並一度在 31 日早上飆升至 0.109%，日本央行在週一購入 1.64 兆日圓 (147.7 億美元) 的日本公債，以控制日債殖利率，此舉為宣布控制殖利率曲線政策以來，最大的單次購債紀錄。

10 年期日債殖利率走勢

市場分析，若日本央行在本次利率會議上，改變過往的寬鬆政策態度，這將會使日債殖利率上揚，連帶推動美債殖利率。在過去，由於美債提供較高的殖利率，一直為日本投資客購債首選之一，但若日債殖利率上揚，美債將較不具吸引力，需因此提供更高的殖利率，而全球債市殖利率與美債殖利率息息相關。

10 年期美債殖利率在 30 日再度逼近 3% 關卡，觸及 2.988% 的水平，在 31 日稍微回落至 2.969%。美國聯準會 (Fed) 將於週三召開會議，市場預期在 8 月升息的機會非常低。

10 年期美債殖利率

受到日本央行可能改變寬鬆政策立場影響，以及英國央行 (BOE) 有很大的可能性將在週四的會議宣布升息，10 年期英國公債攀升 6.4 個基點至 1.344%，10 年期德國公債殖利率 30 日上升 4.3 個基點至 0.452%。

此外，分析師指出，日本央行在會議中，可能會討論美中貿易戰對日本出口所造成的影響。