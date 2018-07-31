Fed會議前瞻：「目前」不會有重大政策變化 年內估再升息2碼

美國聯準會 (Fed) 將於 7 月 31 日起，展開為期 2 日的政策會議，市場預計本次會議不會進行升息，亦不會有任何重大的政策決議，且會後將不會舉行記者會。但 Fed 點陣圖顯示，今年應會再升息兩碼。

華爾街分析師大多預期聯準會在這次會議不會進行升息，聯邦基金利率將維持在 1.75%-2% 區間，點陣圖顯示今年仍會再升息 2 碼，其中 9 月升息的機率為 93%，12 月升息的機率為 71%。

Fed 點陣圖

美國第 2 季 GDP 數據表現強勁，為近 4 年來最快增長，且美國與歐盟的貿易鬥爭有舒緩的情況，儘管美中貿易仍處緊張局勢，但目前對美國經濟增長並未造成重大影響。

野村證券的分析師認為，這次的會議不會出現新政策的跡象，最有可能的變化為，他們會在聲明中加入「目前」兩個字，與聯準會主席鮑爾前往國會聽證會的說詞一樣，依據現階段的經濟增長情況，「目前」將維持穩定升息步伐。

分析師認為，這次聯準會會議的聲明，將主要反映已發生的事件，不會有太多前瞻性的指引。

聯準會的量化緊縮 (QT) 政策，目前沒有明確的終止時間，因此不確定聯準會將持續縮減資產負債表至何種程度，丹麥丹斯克銀行認為，只要經濟維持增長，在未來幾年未進入經濟衰退，則聯準會將持續政策正常化。

另一個焦點為殖利率曲線的趨平程度，過去歷史上，若殖利率曲線出現倒掛情況，往往會在數個月後發生經濟衰退，大部分的 FOMC 委員表示，若出現可能倒掛的危機，他們會暫緩升息循環，但他們不認為會發生此情況。

31 日，10 年期美債殖利率為 2.952%，2 年期美債殖利率為 2.661%。