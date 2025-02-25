〈台經院看景氣〉AI運算商機熱 1月製造業營業氣候連3升 創6個月來高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-25 10:38

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台灣經濟研究院今 (25) 日公布 1 月營業氣候測驗點調查，服務業和營建業結束先前連 3 個月上揚，轉為下跌，分別為 96.23 點、101.82 點，月減 1.36 點、6.63 點，製造業則續呈上揚，較上月增加 0.82 點至 98 點，為連 3 升，並創 6 個月來高點。

台經院說明，美國總統川普上任後頻繁祭出新關稅措施，加劇全球經濟不確定性，並影響國際貿易和金融市場。

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在國內製造業方面，受惠於 AI 和高效能運算商機持續熱絡，以及供應鏈移轉帶動資通產品出口，令科技業廠商看好當月和未來半年景氣。

不過，適逢農曆春節假期縮短工作天數，海外主要市場同步走弱，令傳統產業對當月景氣看法較上月略為轉差，加上川普推行新關稅政策，讓全球貿易不確定性升高，傳產多持平看待未來半年。

製造業廠商認為當 (1) 月景氣為「好」比率為 17.4%，月減 1.0 個百分點，認為「壞」的比率為 27.9%，月增 2.8 個百分點。

而對未來半年，看好的製造業廠商增加 10.7 個百分點至 37.3%，看壞比率則減少 3.9 個百分點至 13.0%。