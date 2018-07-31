〈南山人壽內控缺失〉操盤手炒股案後續 顧立雄：南山自認無涉內稽內控

南山人壽日前爆出台股操盤經理人涉嫌炒股案，南山人壽隱匿 2 個月不報，直到媒體見刊時才向金管會通報，針對此案金管會已進駐金檢，主委顧立雄今 (31) 日表示，關於南山人壽通報時間的問題，主要是南山當時自行判斷沒有涉及內稽內控，因此沒有在第一時間通報。

南山人壽 7 月中旬爆出台股操盤經理人私自買股後，用 LINE 群組發訊息給 200 多組員上車，有涉嫌炒股、經營地下投顧公司之嫌，南山人壽也有內控缺失的疑慮，尤其南山人壽早在 5 月下旬就知道此案，但卻知情不報了近 2 兩個才通報保險局，只因為「週刊要報才趕緊通報」。

雖然南山人壽已將炒股案移送檢調，但金管會仍進駐南山人壽金檢，預計進駐 1 個月時間徹查此案，據了解，擬調查四大重點，包括：公司投資流程是否不夠嚴謹、事前內稽內控是否顯有失靈、相關通報流程是否按規定辦理、以及有沒有主管隱匿案情等。

其中關於通報時間問題，顧立雄今天表示，立即通報有二種情況，一是涉及「內稽內控」重大偶發事件要即時通報，另一種是無涉內稽內控，但是重大媒體事件曝光後也要通報，南山當時自行判斷沒有涉及內稽內控，因此才在新聞揭露的前一天做通報，這是目前金檢要釐清的問題，目前尚未結束，要看到檢查報告後再說。