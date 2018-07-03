旺季到來 日月光投控營運將出現強升 股價有望跌深反彈

全球最大封測集團日月光投控 (3711) 自重新掛牌後股價持續下挫，今早更跌破 70 元大關，為重新掛牌後的新低價；惟法人圈認為，日月光投控短線跌幅已達三成，加上大客戶蘋果啟動拉貨潮，以及產業旺季到來，第三季業績可望強彈，今年每股獲利也有 6.5 元水準，因此後續反彈可期。日月光與矽品合併後，以日月光投控重新在今年 4 月 30 日掛牌上市，惟受到第一季營運績效不如預期、全球股市劇烈波動、半導體類股因前景有疑慮等影響，股價一路下挫，今早更跌破 70 元的整數關卡，最低價達 69.3 元，創下新掛牌後的新低，相較新掛牌價格，短線跌幅也已經到達三成。



惟就基本面來看，日月光第二季表現平穩，也有匯兌收益加持，單季營運表現不差。第三季的部分，一則蘋果啟動拉貨潮，日月光為蘋果全球最主要的封測協力廠，二來產業旺季已到，三則安卓手機也進入備貨旺季等多重加持下，日月光第三季營收可望年增加二位數百分比。



至於今年全年，因日月光與矽品兩公司的合併財報生效日源自 5 月，為此，日月光投控今年每股獲利也有約 6.5 元的水準，也因此，在基本面表現強彈在即的前提下，日月光投控後續股價有望出現反彈契機。