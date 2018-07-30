美國GDP亮眼美元卻顯疲態 人民幣中間價報6.8131

人民幣中間價報 6.8131，上一交易日中間價報 6.7942，在岸人民幣上一交易日收報 6.8246。

美國跑出 4.1% 神速 GDP 美元多頭卻盡顯疲態

此次 GDP 數據公佈後，美元指數更是小幅下挫，美元多頭似乎提不起繼續進攻的興趣。

此外，多位交易員也對記者表示，美元可能展開一定程度修正或回調行情，“美元的確已停止持續上揚，但並未拋售，至少尚未開始，市場目前仍在尋覓更清晰的方向指引。”

市場質疑 GDP 高增速不可持續

美國二季度經濟增速為 2014 年三季度以來最佳，也是 2008 年金融危機以來第三高增速，2018 年一季度前值由 2% 上修為 2.2%。美國商務部也表示，GDP 受到各類因素的增長拉動，包括個人消費支出（PCE）、出口、非居民固定投資、政府支出等等。

市場的消極反應一方面源於市場此前的超高預期。其實，早前華爾街分析師的預期更高，甚至有投行對二季度 GDP 的增速預期超過了 5%，減稅帶動的超預期企業資本支出（CAPEX）和盈利是主要原因。但多數經濟學家認為，二季度超過 4% 的高增速不可持續，下半年減稅等財政刺激政策的紅利會消退，貿易不確定性的影響會逐漸顯現。

IMF：目前人民幣匯率調整仍屬正常

國際貨幣基金組織（IMF）亞太部助理主任、中國事務主管詹姆斯 · 丹尼爾日前表示，中國經濟繼續表現強勁，中國應抓住時機加快改革、推動經濟再平衡調整和實現高質量增長。

談到近期人民幣匯率波動，丹尼爾認為，這正是人民幣匯率更加市場化、靈活性增強的結果，雙向波動非常正常。他指出，雖然最近幾週人民幣對美元雙邊匯率波動較大，但從針對主要貿易夥伴貨幣的實際有效匯率來看，人民幣匯率波動幅度並不大。總體來看，IMF 認為人民幣匯率大體符合經濟基本面。

丹尼爾認為，今年以來，金融市場更加理解人民幣匯率的運行，目前人民幣匯率調整仍屬正常。與此同時，今年上半年中國還有相當的國際資本流入，金融市場整體狀況更好，目前來看資本外流並不是中國經濟面臨的主要風險。IMF 數據顯示，中國淨資本流出已從 2016 年的 6460 億美元大幅降至 2017 年的 730 億美元。

丹尼爾建議中國謹慎推動資本賬戶開放並註意相關改革的優先次序。他認為，中國在進一步開放資本賬戶之前要先具備兩大條件：一是增強人民幣匯率的靈活性；二是使國內金融市場更加穩健。

A 股公司首曝損益最高匯兌損失上億

根據不完全統計，以出口業務為主的紡織、工程機械、家電、半導體、電子等行業中，合計有 25 家上市公司明確在 2018 年中報業績預告中提到了匯兌損益對企業業績的影響，其中 14 家企業由於人民幣貶值獲得匯兌收益，11 家企業則因美元負債、毛利率下降等因素導致匯兌損失。

其中，最大的一筆匯兌損失達 1 億元，直接造成該公司淨利潤同比大幅下降。

7 月 27 日，多家企業在受訪中反映：相比往年，今年上半年匯率波動的幅度較大。而儘管企業有應對匯率風險的手段，但匯率相對無法預測，仍然處於較為被動的地位。

中信明明：匯率底約束利率底本輪人民幣貶值難破 7

中信證券分析師明明稱，從當前外匯儲備規模和資本流動情況看，7 仍然是人民幣兌美元匯率的關鍵關口，大概率是這一輪人民幣貶值的底部，在 2015~2017 年的貶值時期也沒突破。