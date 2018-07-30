〈每日外資外匯觀點〉大摩押注做空日圓 下看104、人民幣明年中見到7.1

大摩押注做空日圓 下看 104

在 8 月 2 日英國央行會議召開前，7 月 31 日的日本央行政策決議成為市場焦點，荷蘭合作銀行 (Rabobank) 指出，儘管市場認為為了支持銀行業，日本央行可能會讓殖利率曲線變得陡峭，但日本央行不太可能退出目前非常寬鬆的政策環境，預期下周日本央行會議後，日圓將走軟，預期美元兌日圓六個月目標價上看至 113。

美元兌日圓日線走勢圖 (近一年以來表現)

摩根大通則建議押注日本央行可能允許 10 年期國債殖利率出現更多波動，建議做空美元兌日圓。

摩根士丹利也建議做空美元兌日圓，並已在 111.40 附近做空，目標價下看 104.00。

大華銀行：人民幣明年中見到 7.1

大華銀行研究團隊表示，中國當局為支持經濟成長，宣布放寬信貸條件及注入商業貸款機構的長期資金和財政刺激措施，顯示中國央行貨幣政策採取更寬鬆立場的跡象，可能讓人民幣偏向走弱，預期美元兌人民幣今年底前上升至 6.95，明年中期進一步上升至 7.1。

貝萊德：美元高估值 限制走高

貝萊德首席投資策略師 Richard Turnill 指出，美國經濟成長強勁，有助於維持全球經濟的擴張，並提振企業獲利，未來三個月美元將獲得支撐，但高估值則可能限制進一步走高。

富國銀行 (Wells Fargo) 外匯策略師 Erik Nelson 在報告中寫道，今年推動美元的關鍵基本面因素可能會消退；摩根士丹利也在上周五預警，美元已經見頂，最快 8 月，美元就會出現賣壓。

摩根士丹利並指出，歐元遭逢利空卻未跌至 1.15，短期已獲支撐，應尋求逢低買入歐元兌美元，並已在 1.16 進場場做多歐元兌美元，目標價上看 1.2100，停損設在 1.15。