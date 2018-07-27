長春長生公司違法違規生產狂犬病疫苗案件調查工作取得重大進展

據國務院調查組消息，長春長生公司(002680-CN)違法違規生產狂犬病疫苗案件調查工作取得重大進展，已基本查清企業違法違規生產狂犬病疫苗的事實。

記者在現場看到，該企業的相關文件已被查封;調查組詢問相關人員的書證34份，取證材料1138頁，利用查獲的計算機還原了實際生產記錄和僞造的生產記錄。公安機關已追回犯罪嫌疑人丢棄併意圖損毀的60塊電腦硬盤。

按照有關規定，疫苗生產應當按批準的工藝流程在一個連續的生產過程内進行。但該企業為降低成本、提高狂犬病疫苗生產成功率，違反批準的生產工藝組織生產，包括使用不同批次原液勾兌進行產品分裝，對原液勾兌後進行二次濃縮和純化處理，個别批次產品使用超過規定有效期的原液生產成品製劑，虛假標註製劑產品生產日期，生產結束後的小鼠攻毒試驗改為在原液生產階段進行。

為掩蓋上述違法違規行為，企業有係統地編造生產、檢驗記錄，開具填寫虛假日期的小鼠購買發票，以應付監管部門檢查。

據介紹，7月6日至8日，藥品監管部門對長春長生公司進行飛行檢查時，發現企業違法違規生產行為，隨即責令企業停產。此後，長春長生公司為掩蓋事實，對内部監控錄像儲存卡、部分計算機硬盤進行了更換、處理，銷毀相關證據。7月15日，國家藥監局檢查組再次進駐長春長生公司進行調查。

記者了解到，公安機關已對長春長生公司違法違規生產狂犬病疫苗案件開展立案偵查。截至25日，公安機關依法對長春長生公司董事長高某芳等16名涉嫌犯罪人員刑事拘留，凍結涉案的企業賬戶、個人賬戶。案件偵辦工作正在進行中。

另據中國疾病預防控製中心不良反應監測數據，近幾年註射狂犬病疫苗不良反應未見異常。長春長生公司生產的狂犬病疫苗接種後不良反應發生率為萬分之0.2，未見嚴重不良反應。2017年我國狂犬病發病人數為516人，近幾年呈逐年下降趨勢。

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