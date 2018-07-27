比亞迪電子(00285-HK)與比亞迪訂立資產銷售及資產採購協議

比亞迪電子(00285-HK)公佈，於2018年7月27日，公司與控股股東比亞迪(002594-CN)訂立資產銷售協議及資產採購協議，據此，該等交易構成公司的關連交易。

根據資產銷售協議，集團將向比亞迪集團出售貼片機、自動光學檢驗儀、定製溫箱及其他有關設備。出售予比亞迪集團的資產總代價，應相當於有關資產於交付當日的未經審核資產淨值，併將由比亞迪集團以現金向集團支付。於2018年4月30日，資產的未經審核資產淨值約為人民幣1064.9萬元，預期於資產交付當日可予下調，因直至交付時應計折舊所緻。

根據資產採購協議，集團向比亞迪集團購置註塑機、隧道窖爐、切割機及其他有關設備。比亞迪集團同意出售予集團的資產總代價，應相當於有關資產於交付當日的未經審核資產淨值，併將由集團以現金向比亞迪集團支付。於2018年4月30日，資產的未經審核資產淨值約為人民幣2966.8萬元，預期於資產交付當日可予下調，因直至交付時應計折舊所緻。

公告稱，就集團擬向比亞迪出售資產而言，集團認為，按合理價格出售該等閑置資產實屬經濟效益之舉併有利於集團。經公司與比亞迪就交易按公平基準磋商後，雙方同意該交易，而資產銷售協議項下將銷售的資產可用於比亞迪集團的業務。

就集團擬向比亞迪採購資產而言，集團認為向比亞迪採購該等資產是能夠快速高效地擴展業務生產線。由於集團與比亞迪集團位置臨近，故集團向比亞迪採購資產可享有運輸費用更低及資產調試更方便的益處。

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