中國同輻(01763-HK)：部分超額配股權獲行使 穩定價格行動結束

中國同輻(01763-HK)公佈，獨家代表(代表國際包銷商)已於2018年7月27日部分行使超額配股權，要求公司按每股H股的發售價發行及配發額外100股H股，相當於任何超額配股權獲行使前，根據全球發售初步可供認購發售股份總數的約0.00013%，以補足國際發售中的超額配發。

超額配發股份將由公司按每股H股21.60港元(不包括1%經紀傭金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)，即全球發售項下每股H股發售價發行及配發。

此外，有關全球發售的穩定價格期間已於2018年7月27日(即根據香港公開發售遞交申請截止日期後第30日)結束。穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士於穩定價格期間進行的穩定價格行動涉及：

(1)在國際發售中超額配發合共11,995,300股H股，相當於任何超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購發售股份總數的約15%;

(2) 在穩定價格期間以每股H股18.80港元至21.00港元(不包括1%經紀傭金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的價格範圍在市場上接連購入合共11,995,200 股H股。穩定價格經辦人於穩定價格期間在市場上作出的最後一次購買於2018年7 月20日進行，價格為每股H股19.96港元(不包括1%經紀傭金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費);

(3) 獨家代表(代表國際包銷商)已按每股H股之發售價就合共100股H股(相當於任何超額配股權獲行使前，根據全球發售初步可供認購發售股份總數的約0.00013%)於 2018年7月27日部分行使超額配股權，以補足國際發售中的超額配發。

聯交所上市委員會已批準超額配發股份上市併允許買賣。預期超額配發股份將於2018年8月3日上午九時正在聯交所主板開始上市及買賣。

公告指，公司持續遵守上市規則第8.08(1)(a)條的公眾持股量規定，即公司總股本至少25%須一直由公眾人士持有。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)