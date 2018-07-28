〈觀察〉人民幣若再貶 小心定存解約潮 卻是空手者福音

據央行統計，人民幣存款餘額高達人民幣 3300 多億元，今年以來，人民幣匯率已貶值約 3%，銀行高層表示，若是人民幣定存年息超過此貶幅就沒賠，由於今年初，各銀行多推出 3.5%-4% 高息專案，還是有點「賺頭」，加上人民幣匯率有止穩跡象，因此尚未見到解約潮，但若再貶值就難說。不過如果續貶，雖不利定存族，但對空手者卻是一大福音。

今年 4 月美中貿易戰開始以來，人民幣兌美元 4 月 2 日中間價從 6.2764 一路跌至昨日（7 月 26 日）的 6.7662，人民幣貶值幅度高達 7.8% 左右，尤其是 6 月貶值速度加快，單月狂瀉 3.38%，創大陸匯改以來，單月最大跌幅的紀錄。

保守的定存族開始急了，擔心一年的利息被匯差吃掉，如果人民幣續貶的話就要賠錢，人民幣 3300 多億元定存解約潮蠢蠢欲動，不過由於提早解約划不來，放著又提心吊膽，銀行高層坦言，前幾天人民幣急貶，一度見到 6.8 元，不少銀行理專、行員的確接詢問電話接到手軟，關切人民幣趨勢的投資人確實大增。

但銀行高層坦言，「人民幣的暴跌雖然出現了暫歇，但若再貶值，會不會解約就難說了，會持續注意定存部位是否有鬆動的跡象。」

面對投資人對於是否解約的不安情緒，理專都會建議，若存款利息加上匯差，仍有賺頭則續抱，待存款到期後，評估先行出場觀望；若沒有獲利者，也不宜躁動解約，若實在太過擔心，則可轉入其他以人民幣計價的高息商品。

雖然人民幣急貶，對定存族帶來壓力，但是對空手者卻是一大福音，匯銀人士就表示，若人民幣部位偏低的投資者，只要貼近 6.9 元更是長期可買進的價位，若就人民幣兌新台幣來看，目前在 4.5 元以下，也是 5、6 年來難得見到的價位，加上人民幣長期看升，又有利差優勢，可逢低布局。