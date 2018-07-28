人民幣定存被套牢 兩招度過重貶危機

人民幣近期接連貶值，一度見到 6.8 元，對擁有人民幣定存的投資人來說資產也跟著縮水，銀行高層建議，因為人民幣長期仍看升，建議定存族不宜先解約，因為賠違約金和手續費，更得不償失；若非得解約，近期國銀為留住客戶推出一系列優惠人民幣定存專案，可先與銀行商討轉存，只要掌握這兩大原則，有助順利度過此次人民幣貶值危機。

面對人民幣貶值，許多投資人或許正對著手中的人民幣定存單發愁，匯銀人士表示，若美中貿易衝突再升高，不排除回測 2017 年最低 6.9 兌 1 美元價位，但人民幣畢竟仍屬管制貨幣，若走到極端，升貶是中國政府說了算，預期不會見到「7」字頭。

匯銀人士認為，人民幣低點已到，估計下半年人民幣匯率區間大約在 6.4 至 6.7 間，研判人民幣再貶幅度有限，估計新台幣匯率貶勢將於下半年迎頭趕上，到時投資人民幣定存「利差可維持、匯差無損失」，因此建議投資人不宜貿然解約，因為除了匯損，還要賠違約金和手續費，更得不償失。

匯銀人士進一步表示，與美元、新台幣相較，人民幣有利差優勢，利率較高，雖然目前走貶，但因人民幣長期有走升條件，主要因為 2025 年中國大陸要發展成為高科技工業強國，人民幣交易量在國際舞台也將扮演重要角色，根據世界銀行預測人民幣到 2025 年將躋身世界三大儲備貨幣，這些都讓人民幣有長期走升條件。

由於人民幣中長期看升具有誘因，加上銀行行庫為留住人民幣定存客戶，近期不少銀行再度重啟推出限時的人民幣優惠定存專案，新光銀甚至最高打出年息 3.89% 的高利率，渣打、高雄銀的一年期人民幣定存利率最高亦有 3.8%，凱基銀行年息最高 3.6%，玉山銀年息最高 3.3%；如果人民幣定存被套牢的投資人，可以考慮先與銀行商討轉存。