【亞洲投顧】股期龍哥 盤後分析

◆盤勢分析

再換創意創高，天天資金輪動

今天大盤量縮上漲，還是多方控盤，7/9 大盤出現初步止跌訊號，大盤站穩 10665 點出現正式止跌訊號，多方目標 10776 點和 10886 點以及 10941 點缺口，都達陣，現在短線支撐上移到 10950 點，月線翻揚有助漲力道，轉空點為 10893 點，再來的多方目標就是 11088 點，按照規劃操作，該進場就進場，該出場要先出場，現階段大盤資金輪動快，不要太積極，耐心佈局籌碼穩定的主力股，風險低獲利空間較大。看看 8069 元太和 3443 創意，天天直播推薦，大漲創下波段新高，另外持續注意 2377 微星，2345 智邦，3533 嘉澤，3376 新日興等等，甚至被動元件開始反轉，希望大家一起獲利。



龍哥提醒大家不要太過積極加碼股票，就是不用過度追高，趁現在大盤波動的時候汰弱留強，把資金轉進剛整理完成的主力股，獲利較輕鬆，不過該出場的個股一定要出場，以免擴大風險。例如，2481 強茂，四月中就開始預告操作，先前獲利將近 20% 之後，拉回後，龍哥再帶會員進場佈局，又獲利將近 20%，尊龍股票會員還多佈局 5425 台半，也是獲利將近 20%；龍哥五月初就說帶會員佈局百元股，就是 1536 和大，大漲創高；龍哥先前帶會員佈局光哥 - 2340 光磊，直接拉開獲利；然後整流二極體又傳出漲價消息，提醒大家要注意指標股半半哥 - 5425 台半和強哥 - 2481 強茂，直接轉強，半半哥創下波段新高；接著佈局 2426 鼎元，獲利也直接拉開；行情一波接著一波，大家有沒有獲利呢？

今天外資期貨多單增加 5689 口，自營商期貨空單增加 1740 口，外資選擇權中性偏多佈局，自營商選擇權偏多佈局，大盤上漲，法人多方籌碼還是連續增加，有機會繼續攻擊。



【籌碼穩定的主力股】

2345 智邦，3533 嘉澤，3376 新日興，6147 頎邦，5469 瀚宇博

2371 大同，2458 義隆，6269 台郡，3443 創意，6104 創惟

2492 華新科，6173 信昌電，8069 元太

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10665 點開始偏多操作，現在防守 10758 點；空方操作者帶量跌破 10635 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍哥) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估