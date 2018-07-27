港股微升23點 小米出新手機股價彈4%

7月27日，港股表現牛皮，交投淡靜，窄幅波動，上下波幅243.9點。恒生指數早上9:30開市低開46.41點後，半小時跌至全日低位28572.79，但一個小時後便反彈逾243.9點至全日高位28816.69點。收市報28804.28點，微升23.14或0.08%，成交金額跌至655億港元。

國企指數報11047.42點，升26.07點或0.24%。

7月恒生指數期貨報28770點，升27點，未平倉合約約7萬張；8月恒生指數期貨報28751點，升13點，未平倉合約近7.6萬脹。

騰訊(00700-HK)表現持續疲弱，連跌兩天。早上10時更曾跌破370港元關口，低見369.8港元；惟瞬間獲11.1萬股支持盤，股價得以回升。收市報373港元，跌1.8港元或0.48%。

中國平安(02318-HK)亦連跌兩天，收市報73.7港元，微跌0.3港元或0.4%。

小米集團-W(01810-HK)即將推出新手機，股價彈升4%或0.74港元，報19.04港元。小米8透明探索版將於7月30日晚上7時半在小米商城開售，為全球首款同時支援壓感屏幕指紋識別、「Face ID」的安卓手機，支援雙頻GPS超精準定位，「8GB+128GB」存儲組合售價3699元人民幣起。

海螺水泥(00914-HK)終止兩連跌，升1.05港元或2.2%，收市報49.1港元。海螺昨日公佈，爲落實銅陵市環保局的相關要求，解决好垃圾處理問題，銅陵海螺此前停産的3條熟料生産線已陸續恢復生産運行。

北京汽車(01958-HK)3連跌，收市報6.38港元，跌0.08港元或1.2%。北京汽車昨晚公告，戴姆勒2018年中期財務報表有關北京汽車及北京賓士汽車(持有9.6%及49%)的中期權益業績分別為1700萬歐元及7.03億歐元，上年同期為2.84億歐元及5.48億歐元。

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