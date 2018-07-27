〈工總白皮書〉王文淵：一直提高基本工資 恐造成年輕人失業

全國工業總會今 (27) 日發布「2018 工總白皮書」，談及國內產業情況，工總理事長王文淵表示，台灣要繁榮不能依靠農業，且台灣旅遊環境相對較差，要發展旅遊業還太早，只能靠製造業與國際貿易；針對基本工資部分，他再度強調，薪資調整應回歸市場機制，基本工資應為最低的保障門檻，若一味提高基本工資，反倒可能造成年輕人失業。

王文淵表示，台灣只有 2300 萬人口，是土地小、人口密度卻高的地方，台灣要繁榮不能依靠農業，只能靠製造業與國際貿易，他並說，台灣要發展旅遊業還太早，自己去過瑞士、德國等歐洲國家及日本等地後，深覺台灣旅遊環境相對較差，且旅遊業要發展不是那麼容易的事。

談及基本工資問題，王文淵強調，台塑企業雖然近期大幅調薪，但仍反對政府調整基本工資，原因在於薪資調整應回歸市場機制，基本工資應為最低的保障門檻，而非提高基本工資水準就是照顧人民，他並以許多 24 小時商店因此取消 24 小時營業制度為例，認為若一味的提高基本工資，反而會造成許多年輕人失業也說不定。

工總今日發佈「2018 工總白皮書」，以「再造台灣經濟成長新動能」為題，對政府提出九大策略方向，第一，協助企業掌握數位經濟時代新商機；第二，提供穩定、充裕與乾淨的電力，支援產業長期投資與發展；第三，兼籌並顧工業發展與環保；第四，以國際視野，建構與時俱進的賦稅與金融環境。

第五，在訂勞動相關法規、謀求勞工權益時，應審慎考量企業的負擔能力與競爭力；第六，加強區域合作，以融入全球價值鏈；第七，兩岸應加強合作，創造雙贏；第八，積極研擬、落實推動「智慧財產前瞻發展綱領」；第九，幫助青年提升創新創業能力與待遇。