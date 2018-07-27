〈工總白皮書〉王文淵直言政府環保法規「很奇怪」 應兼顧工業發展與環保

全國工業總會今 (27) 日發布「2018 工總白皮書」，針對能源與環保政策，工總理事長王文淵表示，目前的環保法規對企業來說有些失望，「政府這麼做真的很奇怪」，重大環保法規應兼籌並顧工業發展與環保，並建議政府在能源轉型過程中，應以核能、燃煤與燃氣等基載電力為主，非基載電力的綠能為輔。

談及建言中提及的環保議題，王文淵引述美國前環保署長 Gina McCarthy 所言，環境正義執行時要能雙贏，環保必須以不傷害經濟作為前提，不要在追求環保時，傷害想幫助的人，重大環保法規應兼籌並顧工業發展與環保。

王文淵指出，新的技術出來，舊的技術就落伍必須更換，建議新增產能 10% 以下應可以做環差取代環評，另一方面，製造業若透過新技術，降低總能耗、總用水量與總污染量，乃至於空污排放量，但仍無法通過環保規範，這樣的環保法規對企業來說，「會不會很失望」，他並直言，政府這麼做真的很奇怪。

至於政府 2025 年的能源配比目標，王文淵則說，政府提出的是蠻合理的做法，但如何執行、是否做得到都有各方的意見與考量，他指出，煤是黑色、天然氣卻看不到，使大眾普遍認為天然氣為較潔淨的能源選項；煤雖然溫室氣體排放量高，但造成的硫化物污染容易處理，反觀天然氣，溫室氣體排放量相對較低，但排出的氮氧化物卻難以處理。

王文淵也強調，天然氣是蠻危險的氣體，只能作為半基載電力，不能完全當作基載，而綠能則是完全靠天吃飯，建議政府在能源轉型過程中，應以核能、燃煤與燃氣等基載電力為主，非基載電力的綠能為輔。